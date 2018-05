Mesa niega ser el 'C.M.' que recibió sobornos en caso Lava Jato

El expresidente de Bolivia y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, afirmó que las iniciales "C.M." que figuran en la investigación que lleva acabo la comisión legislativa del Senado sobre el caso Lava Jato y que, supuestamente, recibió sobornos por empresas brasileñas; no es Carlos Mesa.

La diputada del MAS, Susana Rivero sostuvo públicamente que "según el informe de la operación Castillo de Arena, la Policía Federal de Brasil y la Superintendencia Regional en San Pablo, el 18 de agosto de 2004, desde Brasil, se realizó el pago del soborno de $us 158.000 dólares a una persona con las iniciales C.M.".

Sobre tal aseveración y ante la consulta en el programa No Mentirás, que se transmite por PAT, el expresidente respondió: "Por supuesto que CM no es Carlos Mesa, puedo afirmar que CM no es Carlos Mesa".

El exmandatario dividió en tres fases el origen de esta investigación de supuestos pagos ilegales de la empresa Camargo Correa por diversas obras, entre ellas el tramo Roboré-El Carmen del corredor bioceánico.

Mesa explicó que la primera fase tuvo que ver durante su gobierno con la firma de un acuerdo con el entonces presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, en junio de 2004. El decreto establecía una claúsula sobre el financiamiento de la ruta, el 80% lo haría Brasil y el 20% Bolivia.

"El Gobierno no pudo pagar esa contraparte y el contrato no entró en vigencia, eso lleva a mi sucesor a la aprobación de una ley que busca un nuevo financiamiento (esta es la segunda fase). En la tercera fase es el desembolso durante el gobierno de (Evo) Morales", explicó.

Con respecto a las fechas señaladas de los pagos de sobornos de la firma brasileña, Mesa citó que el informe cita dos fechas, el primer soborno el 19 de septiembre de 2005 y el segundo en agosto de 2008.

El 9 de junio de 2005 concluyó el mandato de Mesa.

Sobre su gabinete

En cuanto al gabinete que lo acompañó durante su presidencia, aseveró que pone las manos al fuego por los colaboradores que eligió personalmente.

Abierta la candidatura

Con respecto a la pregunta que desde hace tiempo se les hace al vocero de la demanda marítima sobre si será candidato a la Presidencia, Mesa dejó abierta la posibilidad con un "quien sabe", pero explicó que hay dos factores que lo sacarían de la arena política.

"No voy a ser candidato por una razón personal y de contexto, personal porque atravieso un momento extraordinario en mi vida, acabo de ser abuelo a mis 64 años. La razón conceptual, el país requiere una renovación generacional", dijo.

"El Gobierno de Morales está invitándome a ser candidato", agregó.