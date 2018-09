Mesa figura en el cálculo de más de un partido

El ámbito de las posibles alianzas conforma otro escenario diferente y allí aparece en escena el nombre del expresidente Carlos de Mesa como un personaje relevante.

Las encuestas lo ubican pisándole los talones a Evo Morales y el presidente evita hablar de una posible derrota frente a él o sobre quién cree que podría ganarle. Así ocurrió cuando EL DEBER le consultó.

Tanto Unidad Nacional (UN) como Demócratas, las fuerzas opositoras más representativas, han aludido ya la posibilidad de aliarse. Ambas siglas no descartaron trabajar con él si decide ser candidato.

Doria Medina planteó tener la mayor parte del control de la Asamblea Legislativa.

Más de un colaborador del líder demócrata, Rubén Costas (a quien, por cierto, le hace mal la altura de La Paz, según dicen algunos de sus allegados), han dicho que no descartarían hablar con Carlos de Mesa si el expresidente decide ser candidato. Oficialmente, De Mesa insistió en que no será candidato. Y en el último tiempo ha dicho que no es momento para discutir sobre candidaturas, porque lo que debe hacerse, según él, es luchar por el 21-F.

Pero la presión y la responsabilidad sobre un político a la que sus allegados definen como “alguien que impondrá siempre las necesidades del país antes que las suyas”, lo presionan para que se suba a una candidatura y elija la opción en la que pueda sentirse más cómodo.

Doria Medina no ha querido referirse al tema e hizo saber que la próxima semana podría hablar sobre las alianzas. El senador Óscar Ortiz manifestó solamente que, como Costas adelantó, Demócratas tiene conversaciones con Carlos de Mesa, Luis Revilla y otros líderes políticos.

Pero, de hecho, las personerías jurídicas de los partidos del alcalde de La Paz y la del gobernador Félix Patzi están aún en trámite y es incierto que se acepten a tiempo.

Juntos

El analista político Ludwig Valverde aseguró que el camino de la oposición debe ser la unidad. “Una gran coalición debe ser construida en base a uno o varios liderazgos. Veo que ese es el único camino posible”.

Por su parte, Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS Bolivia, criticó la posición de los partidos que se amoldan a la nueva ley, dejando de lado la lucha por el 21-F. La crítica radica principalmente en la visión de que las tiendas políticas tiene una posición calculista.