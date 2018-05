Minutos antes de las 10.00 el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, llegó ante la oficina de la bancada de Unidad Demócrata (UD) para brindar explicaciones a la comisión paralela mixta de Investigación del caso Lava Jato en Bolivia.

La sesión tiene lugar en ese espacio, debido a que el Senado no pudo posibilitar ningún espacio a esa instancia opositora. El legislador, Arturo Murillo, dijo que su investigación "incomoda al poder" y por eso se pretende desde el MAS obstaculizar sus labores.

La pasada semana Mesa publicó el detalle de sus viajes a Brasil y Perú cuando fue presidente, luego de que la comisión legislativa, con mayoría oficialista, que investiga el caso Lava Jato Bolivia relacionara esas salidas al exterior con el pago de sobornos por obras públicas.

"Con relación a mis viajes a Perú y Brasil cuando desempeñaba la presidencia del país, para que no hayan vacíos en cuanto a sus razones, detallo lo siguiente, de acuerdo a la secuencia presentada por la presidenta de la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa", escribió el también historiador, en su blog personal.

La pasada semana, la presidenta de dicha instancia, Susana Rivero, incluyó al exmandatario en la lista de investigados por los sobornos supuestamente pagados por Camargo-Correa. Mañana se presentará un informe del viaje que esa comisión realizó a Perú para recabar información.

"Estoy investigando sobornos, no elecciones, precandidatos ni personas per se. No puedo hacer investigaciones al gusto del cliente, empezar de atrás para adelante, tengo que empezar por el principio", aseveró, negando que se trate de una persecución contra Mesa.