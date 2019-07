Mesa dice que el trato a Montenegro es la prueba de la “alianza” entre el Gobierno y el narcotráfico

El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció este viernes un esquema de protección en torno a Pedro Montenegro, solicitado por Brasil para ser extraditado por delitos referidos al tráfico de drogas.

"Hacer una denuncia muy clara sobre lo que nosotros creemos que es una alianza entre el Gobierno y el narcotráfico y esa alianza se expresa en la vergonzosa forma en la que se está tratando el caso Montenegro", dijo Mesa en declaraciones a medios de comunicación.

El expresidente calificó como un "escándalo" que hasta la fecha no se haya imputado por narcotráfico a Montenegro pese a que todo su círculo, exjefes policiales, exautoridades judiciales y otros, ya fueron querellados por este delito.

"Resulta que se juzga a un (ex) coronel de la Policía (Medina) por sus vínculos con el señor Montenegro y ¿que hace el Gobierno?, le hace un juicio abreviado y no lo acusa de narcotráfico y tiene la desverguenza de decir que no tiene pruebas sobre narcotráfico.", dijo Mesa en conferencia de prensa.

Para el candidato de CC, el juicio por suplantación de identidad será utilizado para evitar que Montenegro sea extraditado.

"Este caso Montenegro es la punta del iceberg de un Gobierno vinculado directa o indirectamente con el narcotráfico y este caso protegiendo claramente a alguien que tiene serias acusaciones de narcotráfico".

Pedro Montenegro se encuentra a la fecha con detención preventiva en la cárcel de Palmasola, tras haberse entregado a la Policía. Su defensa ha solicitado un juicio abreviado por el delito de falsedad material, aceptando la pena de seis años de reclusión. En paralelo, se encuentra en trámite el pedido de extradición hecho por el Brasil, donde es requerido por el delito de tráfico de drogas.