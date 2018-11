Mesa dice que no se rebajará a los 'insultos' de Morales

Respondió de inmediato. El expresidente y ahora candidato a las primarias, Carlos Mesa, salió al paso ante la advertencia que le dio el jefe de Estado Evo Morales, y además lanzó una pregunta sobre el presunto cobro de sobornos dentro del caso Lava Jato.

"Respuesta a Morales. He preguntado porque no se incluye a su gobierno en la investigación. ¿Acaso no se pagaron sobornos de Camargo durante su gestión?" (sic), escribió el político en su cuenta en Twitter.

Esta jornada el primer mandatario no reparó en adjetivos sobre Mesa, calificándolo de "maleante" y "cobarde", a tiempo de darle un plazo de 24 horas para que demuestre los vínculos de su administración en el cobro de dineros para la construcción de la carretera Roboré-El Carmen.

El exmandatario, frente a semejantes afirmaciones, se limitó a indicar: "Lo que no haré es rebajarme a su lenguaje y sus insultos haciendo acusaciones sin pruebas. No es digno del cargo que ocupa" (sic).

La nueva tensión entre ambos surge a horas de que se conozca el informe final de la comisión Especial Mixta de Investigación del Caso Odebrecht (EEUU) - Lava Jato Camargo Correa (Brasil), que involucra a tres gestiones anteriores a la de Morales.

En su momento Mesa pidió que se amplíen las indagaciones al Gobierno de Morales, debido a que existen indicios sobre el viaje de parlamentarios del entonces Congreso a Brasil para recibir los dineros que aseguren a la empresa Camargo Correa el contrato de la obra.