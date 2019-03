Mesa dice que no recibió salario y anuncia juicio contra dos asambleístas

Iniciará un proceso judicial. El candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, anunció hoy un proceso contra los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe, que hoy sacaron a la luz que el vocero y su equipo recibieron 2,8 millones de bolivianos en casi cinco años de trabajo por la causa marítima.

Mediante un escrito en su sitio en internet, el expresidente criticó el "nivel de degradación, por un mero interés electoralista" de ambos asambleístas, afirmando que "una causa nacional que debiera estar por encima de cualquier consideración", calificando la "revelación" como "tergiversaciones de hechos, medias verdades o difamaciones".

Los datos difundidos por los legisladores opositores indican que el portavoz recibió un millón de bolivianos, mientras que su equipo de colaboradores, Gustavo Aliaga, Miguel Palma y Ninoska Salas, accedió a 1,8 millones.

Sin embargo, Mesa sostiene: "El trabajo que hice entre 2014 y 2018 (durante cuatro años y medio) tuvo como condición inexcusable, no recibir salario alguno. FUE TOTALMENTE AD HONOREM, en consecuencia, no recibí un solo centavo ni como salario, ni como contraprestación económica de naturaleza alguna".

Explica que realizó 20 viajes que me permitieron reuniones con 109 representantes (presidentes, vicepresidentes, ministros de RR.EE., viceministros de RR.EE. y embajadores) de 67 países del mundo. "Aproveché en algunos casos mis visitas a ciudades que por ser sede de organismos multilaterales, me permitieron varios encuentros en un solo viaje. Para hacerlo, obviamente, DIREMAR me proveyó de pasajes, alojamiento y comidas para esos desplazamientos", explica.

Detalla que "los funcionarios que apoyaron mi labor, una de las más relevantes de la estrategia marítima, eran servidores públicos de DIREMAR con salarios registrados en ítems en dicha entidad, igual que abogados, historiadores, técnicos, administrativos y otro personal que trabajó tanto bajo la dirección del Agente Eduardo Rodríguez Veltzé".

