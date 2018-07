Mesa dice que los comicios deben ser sin Evo y el MAS iniciará otros juicios

Las tres redes principales: Twitter, Facebook y YouTube serán explotadas por el expresidente Carlos Mesa, quien ayer estrenó las dos últimas con un mensaje de video grabado y en él lanzó un desafío y afirmó que los comicios de 2019 deben realizarse con cualquier candidato del MAS, menos con Evo Morales; paralelamente, los legisladores del oficialismo anunciaron otros juicios de responsabilidades, uno contra el mismo Mesa y otro contra el también expresidente Jorge Quiroga, por el caso Quiborax.

“Es mi compromiso, más que como expresidente o como vocero de la demanda marítima, de respaldar una lucha sin cuartel para imponer el 21-F, para que usted presidente y el MAS respeten el 21-F y los bolivianos lleguemos libremente a las elecciones, con un candidato del MAS que no se llame Evo Morales y con un único candidato o candidata, ojalá de una nueva generación para octubre de 2019”, dijo en su primer mensaje y que hizo recordar los mensajes presidenciales en los que se dirigía al entonces “diputado Evo Morales”.

Mientras Mesa aparecía en las pantallas a través de las redes sociales, el diputado Víctor Borda (MAS) lanzaba acusaciones contra expresidentes y exlegisladores de Potosí, a quienes advirtió con iniciarles otro proceso y dijo que Carlos Mesa será procesado por la emisión del decreto 27326 que mandaba a realizar auditorías a la empresa Quiborax en el lapso de nueve días y que ese tipo de irregularidades llevó a un juicio internacional al país.

Luego aseveró que también iniciará otro juicio al expresidente Jorge Quiroga por la promulgación del decreto 26574 que redujo el salar de Uyuni y permitió que empresas como Quiborax se adjudiquen concesiones mineras inmensas sin pagar ningún rédito al Estado.

Borda asimismo manifestó que serán enjuiciados los senadores y diputados que impulsaron estos decretos, especialmente los proyectistas, y mencionó al exsenador Édgar Lazo y al radialista Jhonny Plata. Pero el senador potosino ya falleció, según el informe de la propia familia.

Mesa indicó que precisamente la lucha por la defensa del 21-F será la de denunciar las arbitrariedades que comete el Gobierno con los opositores. “El MAS ha llevado a la criminalización de la política no solo conmigo, casi todos los candidatos potenciales están siendo enjuiciados de diferente manera”, dijo en su mensaje.



intencionalidad



El diputado Wilson Santamaría, luego de revisar el cuestionario que respondió el expresidente Eduardo Rondríguez Veltzé, afirmó que existe una clara intencionalidad de la Fiscalía porque las preguntas estaban dirigidas. Asimismo, precisó que la respuesta de Rodríguez Veltzé es contundente porque el decreto 28527 modifica y aclara el de Carlos Mesa porque la norma fue emitida en junio de 2004, el de Rodríguez en diciembre de 2005 y la demanda de Quiborax se inició en febrero de 2006, y, por tanto, el Gobierno de Evo Morales tenía todas las facilidades para enfrentar ese caso.



El pedido



Ayer, el expresidente Mesa también envió una carta a la Autoridad de Empresas pidiendo que retire el desistimiento porque, en su criterio, el acuerdo con el Ciadi no obligaba al Estado a culminar o anular los juicios que había en el país y dijo que no se puede permitir esa ventaja a la empresa.

Además recuerda que existe una sentencia ejecutoriada contra el otro socio de Quiborax, David Moscoso, que confesó que falsificó un acta de la empresa.

Políticas

Todos hablan

Las autoridades del Ministerio de Justicia no ahorran apariciones públicas para justificar el proceso a Carlos Mesa y ayer aparecieron los viceministros en distintos escenarios.



Los procesos

El diputado Rafael Quispe dijo que hasta el momento cualquier denuncia de un opositor termina en proceso y juicio desde el Gobierno, que tiene todo el aparato judicial a su servicio.



Sin argumento

El presidente del Colegio de Abogados dijo que no existe ningún elemento para un juicio contra Mesa.



Con todo

Apenas lanzó sus dos nuevas cuentas, Carlos Mesa recibió apoyos y críticas.