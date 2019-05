Mesa dice que concibe la unidad 'sólo con el pueblo'

El expresidente y candidato a la Presidencia, Carlos Mesa, dice que la única unidad que concibe es con el votante y que Comunidad Ciudadana (CC) es la “única opción de transformación que ganará las elecciones”.

Ratificó que no admitirá volver al pasado con una megacoalición, pero confirmó que irá a la reunión convocada por el Comité Cívico pro Santa Cruz este viernes, porque cree que la oposición sí debe unirse, pero sólo para defender el voto en las elecciones de octubre.

“Como opositores debemos construir un escenario en la diferencia, cada uno con su propia candidatura, para defender el voto que está en riesgo por un Tribunal Supremo Electoral en el que no confiamos y por un Gobierno que manipula de manera descarnada este camino. Por lo tanto, creo que un objetivo común incuestionable de la oposición es la construcción de un mecanismo de defensa militante del voto democrático”, declaró Mesa.

Además, desde el punto de vista de lo que representa la palabra unidad, dijo: “Nosotros creemos, desde el lugar que ocupamos en el espectro político de esta elección que nuestra unidad es con el votante, con el pueblo boliviano que cree en nosotros y estamos absolutamente seguros, no porque lo diga yo, sino porque es obvio y evidente, que nosotros somos la verdadera opción de transformación de país y de ganar las elecciones”.

Luego ratificó que no trabajará para construir una megacoalición, porque ya la hubo en el pasado. “Yo viví esa experiencia, y creo que no hay que repetirla. Aquí la unidad es el candidato con el pueblo boliviano”.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad para que “cada candidato sabrá en conciencia lo que debe hacer. En mi caso concreto con el respaldo popular que tengo, sería traicionar la confianza de millones de los votantes. Es obvio que yo no lo voy a hacer”.

Criticó la actitud de Almagro

Luego criticó la actitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, “porque declara en función al lugar en el que está. Cuando está al lado del presidente Morales, no sé porque está asustado cerca o porque le tiene gran simpatía, dice que sería discriminatorio que no pueda participar en la elección, contradiciendo lo que fue su declaración anterior. Llega a Argentina y dice que la reelección no es un derecho. Es muy difícil cuando se está ante una persona que está con una posición un día y otra muy diferente luego, tener un comentario concreto”.

Mesa aseguró que se vive una campaña electoral que será dura, como lo es en todo el mundo. “No hay nada que me genere problemas en cuanto a escuchar críticas, acusaciones y denuncias. Dependiendo de su fuerza y sobre todo de su credibilidad, habrá o no que responderla pero no hay ninguna necesidad de responder a cada uno, porque es parte del juego político”.

Finalmente dudó que Morales hubiera podido reunir un millón de personas en el aeropuerto de Chimoré, en Chapare. “Lo dijo el presidente, vamos a suponer que habían muchas personas en un aeropuerto cuya función es despegue y aterrizaje de aviones. Curiosamente la DGAC declaró que había cuatro días de mantenimiento. Cómo pudieron hacer mantenimiento en un lugar lleno de personas. Es verdad que la emoción de los masistas es tal que, con sus propios medios, gente humilde, gente que tiene que trabajar, le dicen primero que tiene libre, y luego la obligación de ir”.

Apoyo a periodista de EL DEBER

El expresidente volvió a manifestar su solidaridad con el periodista de EL DEBER, Guider Arancibia, a quien el ministro de Gobierno, Carlos Romero, maltrató durante una llamada telefónica.

“Yo he expresado mi solidaridad con Guider, que fue víctima de una relación totalmente asimétrica. Un Ministro de Gobierno que llama por teléfono molesto, descompuesto de humor, diciendo ‘yo voy a hacer caer todas tus mentiras, yo sé lo que ustedes hacen, lo que ustedes buscan’. ¿Cómo puede ser posible que actúe de esa manera prepotente?, está claramente tratando de intimidar a un periodista que hace su trabajo y además tomó una nota documental, de una firma de un nombramiento de una autoridad policial. Creo que es inaceptable y muestra un talante autoritario de este Gobierno.

Reunión

El candidato estuvo en un encuentro con jóvenes y tuvo una charla cercana con ellos. En un momento, le pidió a un muchacho lleno de tatuajes que cuente qué significaba cada uno de ellos. Luego, aseguró que él no se hacía uno porque “ya a mi edad la piel se descuelga”, lo que generó las risas de quienes lo acompañaban (ver video).

