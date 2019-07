Mesa desmiente a García Linera que lo acusa de acudir a dinero del narco

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, sugirió ayer que la candidatura de Carlos Mesa, por Comunidad Ciudadana (CC), recibe dinero del narcotráfico ya que nadie recauda $us 10 millones a base de kermeses. La afirmación surge luego que el flamante vocero de CC, Diego Ayo, expresó que manejan un presupueso para la campaña electoral menor a estos $us 10 millones, que representan el 20% de lo que esperaban lograr.

“$us 10 millones va a ser para su campaña, ese dinero viene de otro lado, no es de kermeses, ese dinero viene o del narcotráfico o viene de países extranjeros, enemigos de Bolivia, (...) solo países enemigos de Bolivia o el narcotráfico pueden poner esa cantidad. Esa va a ser la campaña de los opositores”, dijo García Linera en un encuentro en La Paz.

La respuesta de Carlos Mesa se conoció en la noche, a través de un comunicado y un video, a través de los cuales aseguró que tienen inscrito su presupuesto ante el TSE y que la cifra no alcanza al mencionado por su portavoz Ayo. También dijo que habrá fiscalización de esos recursos.

“El vicepresidente miente una vez más, se permite el vicepresidente del Gobierno más corrupto de la historia democrática del país, se permite el vicepresidente del gobierno con mayores vínculos, comprobados con el narcotráfico (…) de acusarnos, nuestra plata es transparente” afirmó.

Lo que dijo Ayo

En una entrevista en Página Siete, el flamante vocero de CC, Diego Ayo declaró que los recursos para la campaña no se comparan a los que el MAS dispondrá y aseguró que tan solo el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, maneja $us 150 millones, “y nosotros no llegamos ni a los $us 10 millones juntando todos los aportes de la ciudadanía civil (...)”, indicó.

Ayo añadió que los recursos que lograron provienen de “ciudadanos, ferias, kermeses, personas particulares que han dado plata y que vienen dando. No hemos recaudado ni siquiera el 20% de lo que se pensaba recaudar”, refirió.

Rivales políticos

El jefe de campaña de Bolivia Dice No, Vladimir Peña, cuestionó que cada vez que los de CC tienen problemas salen a explicar el conflicto a través de comunicados. Calificó de “raro” que se haya recaudado ese dinero en kermeses e informó que ellos como partido organizaron rifas y kermeses y que producto de esas actividades lograron reunir Bs 3 millones.

Por su parte, el candidato y gobernador de La Paz, Félix Patzi pidió que le expliquen cómo se realiza una kermés para recaudar $us 10 millones cuando ellos apenas alcanzaron a reunir unos dos a tres mil bolivianos. Afirmó que CC tendrá que rendir cuentas ante el TSE.

Refirió que ellos como MTS tienen un presupuesto de cinco millones de bolivianos, que es el monto que podrán recaudar en todo el país.

El candidato presidencial de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, también informó que en la etapa de fiscalización, los partidos deben justificar cada centavo que reciben para la campaña. En el caso de su candidatura, aseguró que tienen aportes de militantes y de iglesias evangélicas.

Pero Cárdenas también censuró al MAS porque no solo recurre a los fondos del Estado, también acuden al bolsillo de sus militantes a quienes obliga a aportar. En un breve recorrido por algunas oficinas, los funcionarios explicaron que aportan desde hace un año el 3% del líquido pagable. En el MAS se reconoció esta situación anteriormente pero señalaron que son aportes voluntarios.

Ayer el vicepresidente insistió en que el MAS gastó unos Bs 6,5 millones en la campaña de 2014, aunque no se refirió a los aportes de funcionarios, o los que comprometen sectores como los mineros cooperativistas que prevén aportar Bs 700.000 a la campaña en caso que logren acceder a una candidatura a diputado.