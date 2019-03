Mesa denuncia a diputados y Ortiz lo tilda de racista y antidemocrático

Carlos Mesa cumplió su primera promesa de campaña. Ayer, Carlos Alarcón, su abogado, presentó una querella contra Wilson Santamaría y Rafael Quispe, diputados de UD que firmaron un acuerdo con Óscar Ortiz y Bolivia Dice No, por los delitos de difamación e injurias. Los asambleístas nacionales habían hecho público el miércoles que Mesa y su equipo recibieron Bs 2,8 millones durante los cinco años que ejerció la vocería de la demanda marítima. El candidato de Comunidad Ciudadana salió a aclarar que él trabajó ad honoren y anunció la demanda.

Alarcón se encargó ayer de demostrar que no era broma. “Estos diputados, sobre la base de la información recibida del Gobierno, han tergiversado y desnaturalizado los datos, haciendo creer a la opinión pública que el expresidente se ha beneficiado de la vocería, esta querella rechaza ese dato falso, porque el expresidente no ha recibido ningún beneficio económico”, explicó.

Horas antes, el senador y candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, arremetió contra Mesa en un acto en La Paz. Cuando se le consultó sobre la demanda contra Quispe y Santamaría respondió que, si cumplir un acto de fiscalización se considera un ataque, “parece que (Mesa) no se ha enterado en qué consiste la democracia, parece que a algunos les hace falta leer la Constitución Política del Estado y en lugar de responder con amenazas e insultos racistas a un diputado indígena, deberían dedicarse a aclarar cuál es su versión”.

No se quedó ahí, sino que le lanzó una indirecta a su contrincante. Cuando le preguntaron por la unidad de la oposición aseguró que él estaba construyendo la unidad con los sectores populares, culturales y desde los barrios: “La unidad no se la construye desde un sofá y el Twitter”, dijo.

Luego, preguntado si él había mandado a atacar a Mesa, Ortiz aseguró que no utiliza a nadie, que en Bolivia Dice No no hay ni alfiles, ni reyes ni delfines y que respeta a sus aliados. “Nosotros no los controlamos qué van a decir y qué no van a decir, porque tienen su propia personalidad”, aseguró.

Mesa no salió a responder a Ortiz, pero sí lo hizo su abogado. Aseguró que en el juicio se va a poder debatir la verdad sobre todos los gastos que se han realizado en esta demanda, ya que el Gobierno ha levantado la confidencialidad al entregar la información del equipo de Mesa. “Esto es positivo porque ahora el pueblo se enterará de todos los gastos en los que se incurrió al hacer esta demanda”, añadió.

Pero Ortiz fue el único que interpeló al que figura segundo en las encuestas de intención de voto. Mesa también fue conminado a pronunciarse sobre el supuesto caso de corrupción que involucra a un concejal de Sol.bo, aliado de Comunidad Ciudadana, por el caso de cambio de uso de suelo de un terreno en La Paz, que beneficia al grupo Tersa, que también tenía a su cargo el relleno sanitario de Alpacoma. Esta vez, la conminatoria vino desde el MAS, a través de las diputadas Betty Yañíquez y Sonia Brito.

Desde El Alto

No fue ni por Twitter ni desde un sofá que Mesa dio su respuesta. Fue en un local de El Alto, donde se reunió con representantes de las provincias paceñas en un acto de proclamación. No se ocupó mucho del tema. Para explicar su trabajo en la demanda marítima recurrió al fútbol. Aseguró que cuando defendió a La Paz como sede de los partidos de local de la selección boliviana, no se fijó quién estaba de presidente y que hizo lo mismo con la demanda marítima. “Mi partido es Bolivia”, aseguró el exmandatario, que les aseguró a sus seguidores que no habrá políticos en su Gobierno, sino ciudadanos que saben hacer bien las cosas.

“Yo me siento uno más de ustedes, no soy mejor que ustedes. Mi compromiso como ciudadano es actuar como servidor público, actuar con humildad en una lucha contra la corrupción, una lucha que no puede tener cuartel, una lucha que debe cambiar la lógica del Gobierno. Les agradezco profundamente que piensen que puedo ser un líder. Tenemos que construir a través de sus palabras, de sus ideas, de sus propuestas”, les dijo, luego de bailar y dejarse abrazar en el acto.