Mesa cree que no hay condiciones para ir a las elecciones primarias

La sorpresa del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo sorprende extraordinariamente. El expresidente y ahora candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, cree que no existen condiciones para que se puedan llevar adelante las inéditas elecciones primarias en el país, debido a las múltiples denuncias de militancia fraudulenta que surgieron en los últimos días.

"Debe haber una auditoría al padrón electoral, sin ninguna duda, es algo fundamental y mi impresión es que no se puede llevar adelante las elecciones primarias. Si tú no tienes las garantías de tener un padrón depurado, porque es algo importante, no es un padrón universal, es el padrón de cada organización política, si hay una tergiversación y una manipulación tan terrible de esos padrones, estamos poniendo en riesgo la credibilidad de un proceso electoral que es el primero que se hace en la historia", afirmó esta tarde el político.

Lamentó que el ente electoral atribuya a los partidos políticos las irregularidades, cuando esa instancia es la encargada de revisar los libros con sus simpatizantes inscritos. También consideró que la responsabilidad de cada frente tampoco puede ser obviada.

"Si aceptamos la lógica del Tribunal Supremo Electoral nos podríamos preguntar para qué hacen un registro, una depuración y un ordenamiento de la información que reciben, si ellos no se hacen responsables de lo que es su primera responsabilidad, garantizar que los partidos respeten las inscripciones de los ciudadanos".

En las últimas horas surgieron varias denuncias de personas que fueron inscritas sin su conocimiento en agrupaciones políticas del país. Algunas voces de la oposición incluso sugieren suspender las elecciones primarias, mientras que el MAS considera que eso es "antidemocrático".

Finalmente, respecto a la persona que será su acompañante en el binomio, Mesa se limitó a señalar que el plazo finaliza el 28 de diciembre y que hasta esa fecha se conocerá a su postulante a la Vicepresidencia.