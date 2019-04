Mesa ataca a Morales después de que le enumeran sus ‘elogios’

El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, salió a criticar la gestión de Evo Morales, luego de que sus escritos fueran utilizados en su contra.

En una columna titulada Cinco elogios a Evo Morales, publicada el domingo en un medio paceño, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, hizo un recuento de los ‘encomios’ que el expresidente y ahora candidato le había dedicado a Morales. Casi como una respuesta, Mesa hizo circular ayer un spot en el que asegura que Morales está “demasiado” en el poder. Canelas cita -por ejemploMorales: Las razones de la Entraña, publicado en 2010, en el que Mesa compara a Morales con Simón Bolívar, ya que antes “no había surgido una figura política con la trascendencia mediática del presidente”. También definió su caso como “excepcional”.

Los artículos datan del periodo entre 2009 y 2016. No es la primera polémica entre Canelas y Mesa; en febrero, el ministro recordó que el compañero de fórmula de Mesa, Gustavo Pedraza, reconoció que a su candidatura ‘le faltaba calle’, Mesa respondió aludiendo a los viajes del presidente. El domingo EL DEBER habló con Pedraza, que señaló que ‘posiblemente’ hubiera una respuesta a Canelas.

Ayer se conoció este video sobre las críticas de Mesa a Morales, que no se difundió a través de sus cuentas oficiales en Twitter, YouTube o en su blog. Se subió a Facebook y se replicó en WhatsApp. Esta vez, sin darse del todo aludido, Mesa difundió ayer un video en el que dice que, después de 13 años, “algunas cosas han mejorado” -bonos e inclusión social-, pero pide que no se diga que es el mejor camino que ‘podemos tener’. En lo central de su discurso posiciona la palabra ‘demasiado’ junto a las de corrupción, injusticia, inseguridad y abuso de poder.

“Después de 13 años es tiempo de un nuevo rumbo, porque ya es demasiado”, cierra. Como una dúplica, el ministro Canelas expresó que los elogios de Mesa son de tal ‘calado’ que no basta con que también lo critique porque no vienen de un analista o un político retirado, sino de la persona que se plantea remplazarlo. “Es entendible que Mesa no tenga un proyecto para remplazar a una persona que equipara con Bolívar o al que describe como un monstruo por los cambios que hizo”, añadió.