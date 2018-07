Mesa antepone defensa del 21F a su candidatura; activistas lo apoyan

Líderes de plataformas ciudadanas y partidos de oposición se agrupan en torno a la consigna de la defensa del voto del Referéndum del 21-F, antes de analizar posibles candidaturas para las elecciones nacionales previstas en octubre de 2019.

Así lo manifestaron tras las declaraciones del expresidente y vocero de la Demanda Marítima, Carlos Diego de Mesa Gisbert; que este miércoles en el programa Cabildeo de Amalia Pando, manifestó que prioriza la defensa del voto del 21-F, ante la posibilidad de una candidatura.

“En principio no quiero ser candidato a la Presidencia del Estado, pero en este contexto creo que adelantarme a eso o decir no antes de que los acontecimientos se produzcan sería distorsionar, porque volvemos a jugar al tema de la elección; prefiero dar una respuesta categórica: demos primero el paso uno (que se respete el 21F), cuando ese paso haya sido resuelto volveremos hablar del tema”, declaró.

Este lunes, la Fiscalía del Estado abrió un proceso contra el expresidente por presuntos delitos de 'resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica'; por un fallo durante su Gobierno que determinó la expulsión de la minera chilena Quiborax.

Dio una declaración de prensa:

Plataformas destacan la decisión de Mesa

La activista de Resistencia Femenina, Alejandra Serrate, señaló que sería 'irresponsable' hablar de elecciones con el actual presidente Evo Morales como candidato, siendo que se rechazó una nueva postulación mediante el voto.

"Si el Órgano Electoral no aplica el referendo del 21 de febrero no van a haber elecciones en Bolivia, va a haber una designación; Mesa no va a ser candidato, él lo prometió, y lo reiteró en varias entrevistas. Solo queda recordarle a los actores políticos que es momento de hacer respetar la soberanía del pueblo", dijo.

La activista María Belén Mendívil, de Me Comprometo Bolivia, aseveró que "ven con desconfianza y escepticismo las actuaciones de Carlos Mesa"; sin embargo, reconoce que se encuentra habilitado por las leyes para ser candidato.

Respecto a Mesa como figura que lidere el respeto al 21-F; la activista de la plataforma G21, Xiomara Klinsky, aclaró que 'líder' es la ciudadanía boliviana y las plataformas.

"Hoy en día no hay un solo líder ni partido político, líderes somos todos que salimos en defensa del voto soberano y de la democracia", dijo.

Este es su post de Facebook:

Con apoyo de la oposición

Para el expresidente, Jorge 'Tuto' Quiroga, el proceso que la Fiscalía General lleva en contra de Mesa es una muestra del 'pisoteo' a la Constitución e hizo una analogía con el Gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela.

También lo hizo el líder de UN, Samuel Doria Medina, que además se solidarizó con los 'perseguidos políticos'.

Al igual que Demócratas, liderado por Rubén Costas, que emitió un pronunciamiento de prensa para respaldarlo:

Según algunos analistas, Mesa es un potencial candidato en las elecciones de 2019, por esto se encuentra procesado por el Gobierno. "Eso le preocupa al Gobierno y por eso tratan de desacreditarlo", dijo a la AFP el analista Carlos Cordero.

"Si Mesa es candidato y toda la oposición se alinea, partidos y plataformas ciudadanas, Evo Morales pierde y eso el Gobierno lo sabe", declaró a la AFP el analista Iván Arias.

El 'tuit' de la agencia de noticias:

"Que se defienda en los estrados"

La ministra de Comunicación, Gisela López, dijo en Twitter que el juicio de la Fiscalía es por el pago de $us 42,6 millones, perdidos por "su aberrante violación de normas que benefició a una empresa chilena".

"Deje de hacer política en la plaza y defiéndase en el juzgado", lanzó en dirección del expresidente.

