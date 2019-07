Mesa acepta la renuncia de Ayo y no revela el monto para su campaña

El expresidente y candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, aceptó este martes la renuncia de su hasta ahora vocero, Diego Ayo, que tras una polémicas declaraciones decidió alejarse de la campaña.

"He lamentado la decisión de Diego, entiendo su postura, he aceptado su renuncia y he agradecido su trabajo, él lo hace para que el Gobierno no manipule sus declaraciones. Estoy satisfecho y agradecido con mi equipo", afirmó el opositor.

Inicialmente circuló una misiva falsa del intelectual, y luego salió a luz la carta real, en la que sostiene que "un error" lo aleja de la vocería de esa alianza, que él consideraba una oportunidad para "contraatacar".

La carta real de Ayo:

Misiva real que envió Ayo a Carlos Mesa.

Mesa dijo sentirse "satisfecho" y "orgulloso" de su equipo de colaboradores y deploró que el Gobierno tergiversara las declaraciones de Ayo, que el fin de semana dijo que el presupuesto de campaña de CC no llegaba ni a 10 millones de dólares.

"Vamos a responder con claridad, nosotros hemos presentado nuestro presupuesto en una cifra mucho menor a 10 millones de dólares, no digo la cifra porque el presupuesto es un monto ideal que espera conseguir de los respaldos, por tanto, el resultado no será la cantidad que presentamos, que no son 10 millones de dólares", explicó Mesa.

Ratificó que no dirá ni un estimado del monto que será utilizado para su campaña porque aún está sujeto a los aportes que siguen realizando quienes respaldan su candidatura, pero aseguró que el Tribunal Electoral recibirá las cuentas claras y que la cantidad es "austera".

"Me parece una desvergüenza del Gobierno. Son 527 millones de bolivianos para comunicación tiene el Gobierno, tienen presupuestos millonarios para Entel, para el Teleférico, que son utilizados de forma directa e indirecta para campaña", enfatizó el candidato.

Conferencia de prensa del candidato: