Mesa a Evo: 'El que tiene que buscar candidato es usted, porque no habrá repostulación en 2019'

Carlos Mesa pidió a las plataformas del 21F que se fije un camino claro que consiga que Evo Morales no sea candidato en 2019. En un conversatorio realizado en Cochabamba, y solo unas horas después de que el Gobierno decidiera congelar el juicio en su contra, aseguró que bajo el concepto de una verdadera unidad se logrará que se respete el resultado del referendo de 2016 e invitó a Evo Morales a buscar el candidato que lo suceda en el MAS, porque no podrá ir a la repostulación.

"Quiere un consejo, señor presidente, el que tiene que tiene que buscar candidato es usted, usted tiene que preguntar quien lo sucederá en la candidatura del MAS", dijo Mesa.

Para lograr que el presidente no sea candidato, Mesa propone que se conforme una coordinadora nacional del 21F en la que se unan plataformas ciudadanas y partidos políticos bajo una sola bandera.

No era una conferencia de prensa, o un video de YouTube, Mesa le hablaba, por primera vez, y de manera directa, a las plataformas que componen el movimiento que se opone a la repostulación. "El 21 de febrero es la piedra en el zapato, es el karma, 'Bolivia dijo No', piensen en el presidente Evo Morales cuando se va a la cama a dormir', les dijo Mesa.

Evitar la electoralización

El expresidente dijo que la estrategia del presidente Evo Morales es electoralizar el país y que la oposición empiece la búsqueda de un candidato para que el tema del 21F quede en segundo plano.

"No vamos a jugar su juego. Este no es el momento de elegir candidatos, es el momento de construir la plataforma definitiva del poder total y pacífico del 21 de febrero para forzar al presidente a no ser candidato a la Presidencia", señaló.

'La unidad es todos'

También envió un mensaje a la oposición: "¿podemos darnos el lujo seguir predicando una unidad vacía, podemos seguir hablando de unidad sin acciones reales que le hagan posible. La respuesta es no, no nos podemos dar ese lujo".

Mesa dijo que esta unidad debe tener dos puntos: los líderes políticos deben "estar dispuestos al sacrificio" y aceptar que son una parte más del movimiento ciudadano del 21F y en segundo lugar las plataformas ciudadanas deben aceptar a los partidos políticos en vez de rechazarlos "sin partidos políticos esa unidad no será suficiente".

El vocero por el MAS dijo que el día 'D' para la plataforma que lucha contra la repostulación es el 21 de febrero de 2019, por el carácter simbólico de la fecha, se cumplen tres años del referendo constitucional y la victoria del No.

"Tenemos que trabajar una estrategia que defina un día D al que lleguemos con la fuerza suficiente para obligar al cumplimiento del referéndum con los instrumentos y a quiénes debemos decirlo y con la capacidad de movilización pacífica", concluyó.