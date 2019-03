Se puso poncho, sombrero, saludó en aimara y hasta bailó saya. Carlos Mesa, expresidente y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), participó este viernes de una reunión de los "representantes de las 20 provincias de La Paz" en la ciudad de El Alto y lanzó un discurso duro contra el MAS y la oposición.

Lanzó tres premisas de cosas que no hará si llega a ser presidente: "No voy a suprimir los bonos que existen a favor de la comunidad boliviana", "no haré ninguna privatización" y "no fomentaré el retorno de los dinosaurios de la política".

El aspirante a la máxima envestidura nacional, criticado en horas pasadas por querer construir "unidad desde el sofá", hizo uso de la palabra por casi media hora, sorprendiendo al saludar en aimara.

"Esta no es la mejor Bolivia que podemos tener, podemos tener una mejor Bolivia, menos corrupta, más justa, con más seguridad y menos narcotráfico", afirmó, a tiempo de cuestionar la administración de Evo Morales.

También afirmó que la palabra para referirse al Gobierno es "demasiado", porque a su juicio existen "demasiados años en el Gobierno, demasiado autoritarismo, demasiada inseguridad, demasiada corrupción, demasiado narcotráfico, demasiada corrupción".

El exmandatario fue centro de una polémica en esta semana, debido a que desde la misma oposición se lo acusó de manejar junto a su equipo 2,8 millones de bolivianos en cinco años como parte de la vocería marítima del juicio contra Chile, razón por la que inició una querella penal contra Wilson Santamaría y Rafael Quispe.

Video del discurso del candidato:

Conoce más sobre el tema: