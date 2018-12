Carlos Mesa, candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana, estuvo esta mañana en los estudios de EL DEBER Radio y se refirió a varios temas relacionados con la coyuntura política, las cartas enviadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidiendo la inhabilitación de Morales, y sobre las elecciones primarias, entre otros temas.

Mesa ratificó que las elecciones primarias no deberían realizarse en el país y considera que estas deberían plantearse en la gestión 2024 y no en 2019; sin embargo, garantiza su participación porque afirma que es el mecanismo imprescindible para llegar al objetivo de ganarle a Evo a través del voto popular.

"No tiene ningún sentido llevar adelante una elección primaria, pero participaré por una razón muy simple: no estoy dispuesto a regalarle a Evo Morales una pradera vacía para que su caballo llegue sin ningún rival a la Presidencia el año 2020 a 2025, no quiero ver a Morales otra vez presidente ilegal e inconstitucionalmente", declaró Mesa, en estudios de El DEBER Radio.

El también expresidente de Bolivia se dirigió a las personas que hablan de abstenerse en las próximas elecciones, a ellos les dijo que no están siendo consistentes con el 21F. "El mandato del 21F es no más Evo Morales y estamos dispuestos a ganarles en la elección porque es el único camino democrático. No reconocemos esa candidatura, vamos a ganar esa elección, ese es nuestro objetivo", agregó Mesa.

Ayer, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, candidatos de la alianza 'Comunidad Ciudadana', entregaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) una carta para que esa instancia anule la habilitación del binomio del MAS, compuesto por Evo Morales y Álvaro García Linera.

