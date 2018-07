Mesa: El Gobieno quiere electoralizar el proceso para hacer olvidar el 21F

El expresidente Carlos Mesa, quien participó hoy como expositor en el foro de la "Verdad y Posverdad en el Periodismo del Siglo XXI", expresó que espera la decisión de la Fiscalía General este lunes y aseguró que los verdaderos responsables de la derrota del proceso de arbitraje contra Quiborax ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) quieren "cargarle el muerto" en afán de electoralizar el proceso y dejar de lado los resultados del referendo del 21 de febrero (21F).

"Tiene que ver con la responsabilidad de quienes no supieron defender los intereses del Estado, tratar de pasármela a mí y cargarme -para ponerlo en términos populares- el muerto sobre una responsabilidad que yo no tengo", afirmó Mesa al concluir el evento.

Explicó que además las acusaciones en su contra pretenden ser una "estrategia de demolición" de su imagen como político y persona, y remarcó que no será candidato en las próximas elecciones generales.

Dijo confiar en que la Fiscalía General y el Ministerio Público realicen un trabajo profesional y tomen en cuenta los argumentos presentados por su persona.

Durante la exposición el exmandatario afirmó que "el poder no quiere escuchar la verdad", refiriéndose al "Bolivia dijo No".

Enfatizó en que el Gobierno trata de "electoralizar" el proceso y así dejar de lado los resultados del referendo de 2016.

"De lo que se trata es de electoralizar un momento de la política boliviana cuando lo que tenemos que dilucidar es el cumplimiento del 21 de Febrero; el Gobierno trata de electoralizar el proceso y tata de inventarse candidatos que son eventualmente rivales de un presidente que no puede ser candidato y lo que tenemos que lograr los bolivianos es defender el cumplimiento del 21F", dijo Mesa.

Recordó al presidente Evo Morales, que no puede postularse en la próximas elecciones, señalando que "jugar el juego de electoralizar a un año y medio de la elección el proceso para hacernos olvidar el 21 de febrero es un juego que no voy a jugar el juego que yo voy a jugar es el juego de defensa de la democracia y de decirle al presidente Morales que no puede ser candidato y que su partido y el gobierno no electoralicen este proceso para lo cual es esta estrategia de demolición de mi persona", afirmó.