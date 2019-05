El excoronel Gonzalo Medina habló sobre el depósito de 30.000 dólares que hizo en favor de Carlos Mesa. Indicó que formaba parte de una transacción financiera por concepto de una compra-venta de un inmueble que pertenecía al padre del expresidente.

En la transcripción de la declaración que fue expuesta por la red Unitel, se evidenció que Medina dijo no tener relación alguna con el candidato de Comunidad Ciudadana, pues "no lo conozco personalmente, no tengo ninguna relación con él, nunca conversé con él".

El exoficial compareció la noche del 24 de abril ante la justicia, en una audiencia de casi 8 horas, en la que la jueza cautelar Ana Gloria Rojas determinó su detención preventiva, misma que se cumple en celdas de la propia Felcc.

En esa oportunidad, el exjefe de la Felcc informó también que el monto de la compra de un departamento llegó casi a los 54.000 dólares de los que él solo hizo el depósito de 30.000, "los otros pagos los hizo mi hermano".

Dijo que el dinero salió de la venta de una casa en Riberalta que pertenecía a la madre de Blanca Grimanesa, quien era su pareja en el momento de la transacción (2009) y con quien convivió en dicho inmueble hasta 2013, y también por la generación de recursos propios producto de una venta de ganado.

Medina también indicó que se enteró del anuncio de la venta de dicho departamento por una publicación en el tablero de informaciones que estaba en el mismo edificio.

"A mi nombre no (lo inscribí), fue al de la señora Blanca porque el dinero era parte de su familia y fue en beneficio de nuestros hijos", apuntó.

Mesa no declaró

La Fiscalía convocó este lunes a la exautoridad nacional pero este objetó la competencia de la Fiscalía Departamental de La Paz para investigarlo por el depósito que recibió de parte de Medina, detenido de manera preventiva luego de que se lo acusó de tener nexos con el narcotraficante Pedro Montenegro.

En primera instancia el Ministerio Público informó que se había convocado a Mesa por el caso Camargo Correa, algo que el expresidente observó a través de su abogado pues este es un proceso para juicio de responsabilidades y debió ser convocado por la Fiscalía General del Estado y no por la Fiscalía Departamental.

"Considero que la fiscal y el propio Fiscal Departamental de La Paz son incompetentes, no tienen competencia para tratar este caso", dijo.

