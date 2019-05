El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina Sánchez guardó silencio desde que fue aprehendido. Calló ante la comisión de fiscales antinarcóticos sobre la acusación de que tenía nexos con el extraditable Pedro Montenegro Paz y otros personajes.

Sin embargo el 24 de abril por la noche, en una audiencia de casi 8 horas, decidió hablar en su defensa material ante la jueza cautelar Ana Gloria Rojas. Esa jornada, la prensa no tuvo acceso al salón de audiencias pues los policías formaron una especie de muro para evitar contacto con periodistas, quienes solo podían observar de lejos al acusado, a través de los ventanales, cuando él se dirigía a la jueza haciendo ademanes, pero nadie pudo escuchar lo que decía.

EL DEBER accedió al acta de la audiencia que ya es parte del expediente que maneja la Fiscalía de Sustancias Controladas. Tras la argumentación de los abogados, la jueza dio la palabra a Gonzalo Medina para su defensa material y él decidió hablar.

“Señora jueza soy coronel de la Policía, tengo 34 años de servicio intachable. Mi carrera, si no pasaba esto, yo era el próximo general de la Policía. Lamentablemente, la carrera de generales se anticipó con la salida del comandante general y ahí empezó el descalabro”, comenzó diciendo.

Gonzalo Medina, de forma vehemente se dirigió a la jueza. En lo más sobresaliente de su alocución dijo: “Yo no pedí ser tanto tiempo comandante o director de la Felcc. La última vez, el ministro de Gobierno dijo que era una decisión política que yo me quede porque necesitaba un hombre fuerte para combatir la criminalidad en este época electoral. A mí me tocaba ser director nacional. Asumí disciplinadamente, pese a que mi derecho estaba relegado y no me correspondía”.

Sobre Pedro Montenegro

Refiriéndose a Pedro Montenegro, dijo: “Soy un oficial de honores, jamás he tenido un proceso. Me dicen que cometí un delito, yo le voy a decir cuáles son las responsabilidades de la Felcc y quién es el responsable de no haber detenido a este señor Montenegro, a este señor que lo condecoré. Reprochable sí. Por eso he sido dado de baja con ignominia por el ministro de Gobierno, porque condecoré a un delincuente y lo asumo, pero no delictivo porque si yo hubiera sabido que ese delincuente estaba buscado y tenía su mandamiento de aprehensión, para mí era un logro más aprehenderlo y entregarlo a Interpol. Nunca supe de este ciudadano que se campeó por todo lado. Tendrán que cobrarles a varios comandantes porque yo lo conocí en una reunión convocada por un comandante”, aseguró.

Después prosiguió: “Usted me dirá ¿por qué lo condecoré? Porque, construyeron un frontón para la Policía a instancias del Comando Departamental. Un frontón donde va a jugar el actual comandante, van a jugar todos los comandantes y se hizo una pequeña recepción, ahí lo conocí a Pedro Montenegro”. Dijo que no fue su amigo, pero llamó la atención a que “curiosamente, las invitaciones se repitieron cada año”. Señaló: “Nunca me senté a tomar un café porque no era mi amigo, ni siquiera tenía su celular, casualidades de la vida, fue condecorado por esa obra que hizo y todos los comandos lo condecoraron”.

Acusó al jefe de la Felcn

En otra parte, de forma categórica Medina dijo que el jefe del cuerpo de Inteligencia (CEIP) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico son los responsables de permitir que Montenegro ande libremente.

Se preguntó ¿por qué ellos no estaban en esa audiencia rindiendo cuentas?. Dijo que el relacionamiento entre directores con Brasil es directo y que el jefe de la Felcn no cumplió con detener a Montenegro. “Y ahora es mi verdugo”, ironizó.

Sobre el viaje a Cartagena, Medina aseguró que le crearon un informe falso que circuló en las redes con el cuento de que llevaba droga a Estados Unidos pasando por Panamá. Señaló que jamás estuvo en Panamá, solo en tránsito para pasar a las Bahamas.

“Los que no querían que yo sea general, incluido el director nacional de la Felcn, quien es el verdadero narcotraficante de este pueblo y lo vamos a demostrar”, acusó.

Luego conminó a la juez: “Tienen ustedes la obligación de desenmascarar al verdadero narcotraficante de este pueblo, quien convertido en director nacional de la Felcn hoy es mi verdugo junto al director destituido de Inteligencia; juntos confabularon porque yo iba ser el próximo general y era muy cercano al ministro por mi trabajo”.

Medina reveló que el jefe de la Felcn recibió un informe sobre el volteo de 35 kilos de droga. Acusó a la Felcn y al CEIP de hacer un volteo, vistiendo a sus agentes con chalecos del DACI y de la Felcc para robar los 35 kilos en una casa en esta ciudad. Dijo que culparon al DACI del robo de la droga cuando fueron ellos, los de la Felcn y del CEIP, quienes lo hicieron, con el fin de tenderle una trampa y hacerlo caer.

Su vida de abogado

En los minutos finales de su intervención, Medina explicó que jamás tendría intensiones de fugarse, pidiendo que se le otorgue medidas sustitutivas. Además, descalificó a la Fiscalía por imputarlo por delitos que nunca cometió y por observar que no tiene trabajo ni familia constituida. Mostró su credencial de abogado.

“He trabajado insistentemente, he sido director jurídico del Comando General de la Policía y catedrático por 18 años. He sido oficial intachable, he sido abogado del presidente Evo Morales, del ministro, he sido abogado del presidente Rodríguez Veltzé. Me arrepiento de condecorar a un delincuente, por eso estoy siendo destituido con ignominia”.

Advirtió: “Qué difícil tarea se le pone a usted señora juez, porque no solo va disponer mi libertad o mi aprehensión; en sus manos está mi vida. Todos estos sinverguenzas están calculando mi muerte, lo digo porque desbaraté al PCC en Bolivia”.

Romero siempre sostuvo que no designó a Medina

El DEBER trató ayer de comunicarse con autoridades del Ministerio de Gobierno en torno a las revelaciones del exdirector de la Fuerza especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, pero no fue posible ubicar al ministro Carlos Romero ni al viceministro José Luis Quiroga.

Sin embargo, en declaraciones pasadas (17 de abril) cuando estalló el caso, el ministro de Gobierno, Carlos Romero de manera permanente sostuvo que él nunca tuvo que ver con designaciones de Gonzalo Medina y que esa era atribución del Comando General.

Carlos Romero también dijo el viernes que el audio filtrado no le interesa, que la prioridad es encontrar a Pedro Montenegro.

Moreira, fui el mejor oficial

El capitán Fernando Moreira también habló frente a la jueza y dijo que fue a Cartagena pero que jamás fue amigo de Montenegro. Afirmó que siempre fue el mejor oficial, fue el que capturó al descuartizador boliviano en Brasil, fue herido en el caso Brinks y que ahora nadie se acuerda del sacrificio que hizo por la Policía.

Más sobre el tema:

Caso Montenegro: Fiscalía cree que Higa lavó dinero del narcotráfico

“El teléfono del que hice la llamada es de la Policía y lo devolví, yo no filtré nada”