Médicos van al diálogo con el Gobierno, pero se declaran en emergencia por “persecución”

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez, informó este lunes que su sector aceptó reunirse con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, el jueves en la ciudad de Santa Cruz para tratar sus demandas, entre ellos, la aplicación del Sistema Único de Salud (SUS). Sin embargo, los médicos se declararon en emergencia ante la "persecución" y "amedrentamiento" a sus dirigentes.

"Hemos recibido una invitación de la ministra para continuar con el diálogo, hemos aceptado asistir a este espacio de diálogo franco, sincero y si fuera posible con la presencia de los medios de comunicación", remarcó.

Viruez explicó que la convocatoria del Gobierno establecía a La Paz como el lugar para negociar; sin embargo, por consenso de los profesionales en la reunión del Consejo Nacional de Salud (Conasa) resolvieron que la reunión se desarrolle el jueves, a las 9:00, en el Colegio Médico de Santa Cruz y sin la presencia de los dirigentes de la Central Obrera Bolivia (COB).

El galeno advirtió que, si alguno de los dirigentes del sector médico son procesados o detenidos, el sector entrará en un paro indefinido.

"Frente a la situación arbitraria de persecución, amedrentamiento a profesionales de salud o dirigentes que representan a los médicos nos declaramos en estado de emergencia. En caso de procesos o detención se asumirán medidas drásticas como un paro indefinido", afirmó.

Agregó que en caso de que no se resuelva el conflicto de los galenos respecto a sus demandas como la abrogación de la Ley 1189, de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud, y a que los ítems de los hospitales de tercer nivel pasen a convocatoria pública y mejores condiciones para el SUS, aseguró que la próxima semana saldrán a las calles con una movilización de 72 horas a en todo el país.

La pasada semana, los galenos del país cumplieron un paro de 48 horas en demanda de mayores recursos y mejores condiciones en los hospitales.

Gobierno

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, dijo que espera que se instale una reunión con los médicos para resolver el conflicto del sector. Precisó que el día para el diálogo es el miércoles a las 19:00, en la sede de Gobierno.

"Esperamos que se reinstale el diálogo con el Colegio Médico de Bolivia para encontrar soluciones", anunció.

Ante la propuesta de los galenos de realizar el diálogo en Santa Cruz, Montaño dijo que por "logística" la reunión debe ser en la sede de Gobierno; empero agregó que pueden modificar la reunión para el jueves.

Sobre los supuestos procesos penales en contra de dirigentes médicos, dijo que el Ministerio de Salud no activó ninguna medida y que esa notificación es el resultado de una Acción Popular para evitar paros.

"La Acción Popular fue interpuesta hace muchos meses y lo que ha sucedido la anterior semana, un juez a solicitud del demandante notificó a todos, incluyendo al Ministerio que no es posible parar los servicios de salud. Aquí no hay acciones penales en contra de los dirigentes, no existen esos procesos penales, lo que existe es el resultado del cumplimiento de la resolución", manifestó.

Lamentó que el Colegio Médico de Bolivia se declare en emergencia por ese tema, cuando reiteró "o hay ningún tipo de procesos penales en contra de los médicos de parte del Ministerio de Salud".