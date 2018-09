Médicos paran este jueves en defensa de Jhiery Fernández

Erwin Viruez, presidente del Colegio Médico de Bolivia, ratificó el paro de 24 horas que acatará el sector este jueves en defensa y pedido de libertad del médico Jhiery Fernández, condenado a 20 años de cárcel por la presunta violación del bebé Alexander. El servicio de emergencia no será interrumpido.

El martes se negó el pedido de cesación de detención tras hacerse público un audio en el que la exjueza Patricia Pacajes habla de la inocencia del profesional en el caso del bebé Alexander.

"El Colegio Médico de Bolivia y todos sus afiliados ha decretado un paro de 24 horas en todo el territorio nacional para este jueves 27 de septiembre, desde las cero horas en protesta de la forma en que se está llevando el caso de este profesional que ha sido condenado siendo que se ha demostrado su inocencia en todas las instancias", informó Viruez.

Con relación al audio que involucra a Pacajes, Viruez agregó que el Colegio Médico ha pedido una auditoría médico legal al caso y que cuente con la participación de los colegios médicos y de abogados.

"No es suficiente la destitución de Pacajes, el Colegio Médico está iniciando procesos contra jueces y fiscales, no vamos a admitir que otros fiscales sean partes de este caso porque no tienen los elementos suficientes para haber condenado al médico Fernández", acotó.