El Colegio Médico de Bolivia dejó una carta al Ministerio de Salud en el que le daba un plazo de 72 horas para que responda por escrito sus observaciones y planteamientos referidos al problema de ítems y otros aspectos relacionados a la implementación del Sistema Único de Salud (SUS). Caso contrario, anticipan que cumplirán con medidas de presión desde la próxima semana.

Ayer por la tarde se instaló una reunión entre ambas representaciones la misma que terminó de manera abrupta, pasada la medianoche, por el retiro de los galenos que se fueron indicando que no había una predisposición real del ministerio para solucionar el problema.

Erwin Viruez, presidente de los médicos, indicó que no se puede avanzar en esos puntos si existe desconocimiento de algunas normativas en donde se pretende culpar a los profesionales en salud de que no queremos garantizar la estabilidad y beneficios de sus propios colegas, algo que "desmentimos públicamente".

"Hemos dejado una carta con todas las demandas (...) para que el ministerio nos responda con base técnica y jurídica el tema de la inclusión a la Ley general del Trabajo; es importante manifestar que ellos son el empleador y nos pide que nosotros hagamos el estudio de financiamiento para que podamos ser incorporados, nosotros no somos los patrones, esa es una función que debería realizar el Ministerio de Salud", apuntó.

Por su parte, la ministra del área, Gabriela Montaño, enfatizó que sí hay una predisposición a todos los procesos de institucionalización que pide el Colegio Médico, pero que siempre y cuando no se obligue a que sean convocados de forma inmediata. Actualmente son 2.940 personas que están pasando de contratos a tener ítems pagados con recursos propios del Estado.

"Eso no significa que no se puedan institucionalizar más adelante, pero que no sea por convocatoria pública abierta para esas personas que están trabajando cada 15 o 20 años", insistió.

"Hemos demostrado la predisposición, estamos de acuerdo con la institucionalización, sin embargo se ha insistido en hacer una convocatoria inmediata para esos cargos que nosotros estamos convirtiendo con recursos propios de contrato a ítems. Lo único que pedimos es que se de certidumbre a esa gente", puntualizó.

Los galenos anticiparon que en el caso de no encontrar una respuesta favorable a su petición y pasado el plazo de 72 horas dado al Ministerio de Salud, se procederá con las medidas de presión como paro y marchas anunciadas hace semanas.

Erwin Viruez, presidente del Colegio Médico de Bolivia, explica el por qué el diálogo con el Ministerio de Salud se estancó. Dieron un plazo de 72 horas para esperar una respuesta a sus demandas

