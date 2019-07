Médico le amputa la pierna equivocada a una paciente con diabetes

Una mujer de 66 años que fue intervenida en una clínica privada de la localidad argentina de Berazategui, sufrió la amputación de su pierna sana en lugar de aquella en la que tenía con problemas, denunció este miércoles su familia ante la Fiscalía en Argentina.

"El médico no supo qué decirnos", explicó a la prensa Claudia, una de las hijas de Magdalena Leguizamón, la mujer afectada, que estaba ingresada desde el 16 de julio, por una infección en un dedo en el pie derecho que le tuvo que ser amputado por necrosis.

Como la infección siguió avanzando, este domingo los médicos comunicaron que debían amputar la pierna derecha.

"Ella entró en quirófano sabiendo que iban a seguir con el procedimiento de la misma pierna donde le habían cortado el primer dedito”, explicó Claudia. “Cuando la acomodan en la cama, mi hermana se da cuenta de que ese pie no lo tocaron, que le habían cortado la pierna equivocada", añadió.

La familia, que asegura que ni el médico a cargo de la mujer ni los directivos de la clínica supieron dar explicaciones, comunicó a la Policía lo ocurrido, para que les sea entregada la historia clínica, y decidió hacer la denuncia en la Fiscalía.

La paciente fue trasladada a otra clínica en la ciudad bonaerense de Quilmes, que debido a la exposición mediática se vio obligada a emitir un comunicado explicando que no es el centro donde ocurrió este caso de negligencia.

"La paciente que ha motivado la presencia de la prensa, no fue operada en esta institución. Ha sido derivada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), luego de haber sido intervenida quirúrgicamente en otro sanatorio. Actualmente, la paciente se encuentra en estudio por su patología para determinar la conducta a seguir", señaló el centro.

Por el momento, el centro hospitalario de Berazategui no dio una explicación oficial por los hechos, mientras los familiares a Leguizamón piden que "pague" el médico que intervino a la mujer y que no siga trabajando, para que no suceda lo mismo a otros pacientes.

"Ella está bien, estable y de muy buen humor. Se dio cuenta de lo que le hicieron", comentó Claudia. "El médico le dijo que no va a haber por ahora otra amputación. Que el miembro hay posibilidades de poder salvarlo, no como nos dijeron en la otra clínica", concluyó Claudia.

El caso se encuentra bajo una investigación que instruye la Unidad Fiscal de Investigación Judicial Nº 7 de Berazategui y el PAMI decidió suspender "de manera preventiva" todas las cirugías traumatológicas programadas de afiliados a ese organismo en la clínica de Berazategui, por lo que derivará a los pacientes afectados "para que sean intervenidos en otros prestadores de la zona".

En Twitter, el PAMI informó que contactó con las hijas de Leguizamón y "puso a disposición todos los medios, tanto para su inmediato traslado a otro centro de salud, como para cualquier necesidad surgida a partir de este acontecimiento".

"Asimismo, PAMI inició un proceso formal de investigación en el que, entre otras medidas, se le exigió al sanatorio la presentación inmediata de toda la documentación médica relacionada con el caso en cuestión, a fin de determinar internamente las responsabilidades del prestador", añade el texto difundido.

También te puede interesar: