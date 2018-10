“Me parece correcto que Mesa, por una demanda ciudadana, sea candidato”

¿Cómo ve la postulación de Carlos de Mesa con el FRI? ¿Cómo está avanzando el tema de las alianzas?

Primero, me parece bien que Carlos de Mesa hubiese lanzado su candidatura, siendo que él, en los últimos meses, ha logrado un importante apoyo de la población que lo está viendo efectivamente como un candidato con posibilidades de ganarle la elección al MAS. Y me parece correcto que él, atendiendo esa demanda ciudadana, se haya presentado como candidato, me parece perfecto.

De nuestra parte, nosotros seguimos en la batalla legal por nuestra personería jurídica: usted sabe que nos notificaron con la resolución de rechazo con el voto disidente de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona; con inconsistencias en la resolución como la desaparición de cuatro mil firmas que hubieran hecho diferencia para tener nuestra personería jurídica; así que vamos a agotar todas las instancias legales que queden, así tengamos que llegar a recursos constitucionales para poder obtenerla.

¿En qué preceptos debe basarse la alianza que prevé?

No debemos ser mezquinos con la oposición ni ser irresponsables con el país. Eso quiere decir que, si efectivamente hay un candidato que eventualmente hoy día esté captando el mayor respaldo ciudadano y las mayores expectativas desde la oposición, que es Carlos de Mesa, lo lógico y lo responsable es que todas las fuerzas de la oposición lo apoyemos, es lo lógico. Pero no ser irresponsables con el país significa que no hay que pensar solo en el día de las elecciones, sino también en el día después. No es lo importante ganarle a Evo Morales y después vemos cómo nos arreglamos, lo importante es tener claridad ahora sobre el proceso electoral. No puede ser un Gobierno débil, incoherente, una ‘megacoalición’, donde nadie se entiende en nada y donde se está preocupado por las pegas, en lugar de hacer un buen Gobierno. Sobre estas dos cosas, la oposición debe construir una propuesta coherente, alternativa y viable para el país.

Para garantizar un proyecto seguramente Sol.Bo pedirá espacios en una alianza, ¿no?

Hablar en términos personales es complicado, otra cosa es hablar en términos de organización política. A muchos de nuestros compañeros que están en el conjunto del país podría interesarles y podría ser muy bueno que puedan ser candidatos a la Asamblea Legislativa. Más aún si somos gente joven que renovará la política. Y no solamente en La Paz, tenemos mucha potencialidad de aportar al país, en Beni, Chuquisaca, en el Chaco, en Oruro. Seremos muy leales, no pensaremos solo en nuestros intereses futuros.

