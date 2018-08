El vicepresidente Álvaro García Linera dio por cerrado el conflicto por Incahuasi este martes en Sucre y manifestó que, en lo personal, le hubiera gustado que el campo Incahuasi fuera compartido por los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, pero aclaró que “lo personal no puede sobreponerse a la ley”. En la edición digital de este diario se publicó la primera versión sobre este tema bajo el título: “Me hubiese gustado que el gas esté en Chuquisaca, pero eso no dice la ley”, luego se actualizó con la frase completa del vicepresidente: “Me hubiera gustado que (Incahuasi) fuera un campo compartido”.

El conflicto limítrofe entre Chuquisaca y Santa Cruz, que ocasionó un paro cívico de tres semanas en marzo en la capital del país, ya está cerrado y fue manejado políticamente en su momento por la oposición política, según García Linera.

“En lo personal, y lo dije públicamente, me hubiera gustado que este lago de gas estuviera para este lado, un pedazo, me hubiera gustado en lo personal, porque es justo. Porque Chuquisa requiere más fuentes de recursos, Santa Cruz tiene varias fuentes de ingresos, Chuquisaca no tiene tantos. En lo personal me hubiera gustado que fuera un campo compartido Santa Cruz – Chuquisaca, eso es lo personal, pero lo personal no puede sobreponerse a la ley”, expresó el vicepresidente, de acuerdo al audio que la Vicepresidencia hizo llegar a EL DEBER.

García Linera expresó que lo más justo en el conflicto hubiera sido que pasara un pedazo del campo gasífero a Chuquisaca, pero recomendó que en cuestión de límites no se puede jugar y se debe actuar apegado estrictamente a la ley. “Esas cosas uno tiene que tratarlo con pinzas, nunca manipular, nunca falsear, aunque vaya en contra del criterio de uno o de otro, apegarse estrictamente a la ley y es lo que hemos hecho”, afirmó.

Fin de la disputa por límites

Tras seis meses con las cuentas congeladas, el 17 de mayo, YPFB desbloqueó más de Bs 180 millones para el departamento cruceño, tras descongelarse el pago de este ingreso luego de que un segundo estudio técnico ratificó -como en 2016 ya lo había establecido el primer trabajo- que el 100% de la reserva es cruceña y que el beneficio no se comparte con Chuquisaca.