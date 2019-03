Maricruz lamenta que la intenten desprestigiar y difamar con falsedades

Sale a aclarar la situación. Maricruz Ribera, esposa del alcalde de La Paz, Luis Revilla, lamentó que la intenten desprestigiar y difamar con mentiras, en referencia a la denuncia que realizaron ayer diputadas del MAS sobre un poder que dio a una abogada para un trámite.

"El poder y el fácil acceso a medios de comunicación debería ser utilizado para trabajar en pro de la gente, no para difamar y desprestigiar. Es una lástima que un afán de protagonismo político algunas personas se inventen supuestos actos de corrupción", difundió en su cuenta en Facebook.

Legisladoras del oficialismo mostraron documentos en los que Ribera otorgó un poder a Maricruz Medrano, la esposa del secretario del Concejo Municipal, Fabián Siñani, para realizar trámites para la obtención de documentos originales de un vehículo de marca Toyota. La diputada Betty Yañíquez sostiene que se trata de una red de tráfico de información privilegiada, “una red de corrupción”.

Post de la mujer:

"He trabajado desde mis 14 años y no tengo nada que esconder, pueden revisar todas mis cuentas bancarias y comprobar que con toda legalidad en 2011, en Santa Cruz, me compré un vehículo cero kilómetro, el que luego vendí al venirme a La Paz en el 2013 para comprarme otro a medio uso (pagado a través de trámites bancarios); el cual en el 2017 decido vender y, al comprobar que, había perdido el RUAT, doy un poder a la abogada Medrano para obtener una copia", explicó la esposa del alcalde.

Agregó: "No entiendo dónde está la red de corrupción o la ilegalidad. Debo decir a quienes me acusan por política con tanta mentira y odio que no seré candidata a nada, pero seguiré trabajando contra la violencia a las mujeres, la misma violencia que ejercen los hombres hacia muchas mujeres, pero también aquella que siguen generando mujeres contra las mismas mujeres".

Las asambleístas del MAS establecieron una supuesta conexión entre las dos Maricruz, luego de que la cónyuge del concejal fuera denunciada por representar legalmente a Tersa S.A., encargada del relleno sanitario de Alpacoma, caso que generó una alerta sanitaria hace semanas.