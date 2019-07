María Renée Liévana decidió dejar las tablas para pugnar por un curul en el Senado con el MAS. Abandonó las redes sociales porque, según ella, solo sirven para enterarse de chismes. Hace 20 años la invitaron para candidata a concejala.

Apenas la designaron candidata cerró sus cuentas en las redes sociales, ¿por qué?

Me salí de las redes sociales porque no quiero desenfocarme de mi objetivo. Las redes sociales son para enterarse de los chismes y no estoy para leer malos comentarios, me iban a distraer y la verdad, necesito estar bien enfocada. Las volveré a activar, pero será con un perfil muy diferente. Es una nueva etapa para mí, es algo que nunca he hecho y, si en algo tiene razón la gente que me está deshaciendo en las redes sociales, es que efectivamente no tengo experiencia (política), pero estoy aprendiendo.

¿Fue difícil decidir ingresar a la política?

Fue difícil tomar esta decisión porque di un giro de 180 grados y sé que probablemente no tenga retorno a lo que siempre hice, que fue la actuación, las tablas, el humor y lo asumo.

Siempre pensé en ingresar a la política, pero nunca se me había presentado la oportunidad. Hace como 20 años yo seguía a mi madre que era adenista y me invitaron para ser suplente de Jorge Stratis en la cuarta concejalía, pero desistí antes de que empiece la carrera electoral en esa época.

En su gestión legislativa, ¿primará más el interés partidario o el de la región?

Por supuesto que en mi gestión como legisladora primará más el interés de la región, pero respetando el plan de Gobierno del MAS. Yo no soy partidaria, no soy militante, yo estoy acá para trabajar por Santa Cruz, por mi región, pero obviamente dentro del plan de Gobierno que tiene el MAS.

