Marco Etcheverry confirma que no será candidato del MAS

El nombre de Marco Antonio Etcheverry sonaba muy fuerte en las internas del Movimiento Al Socialismo (MAS) como candidato a diputado en Santa Cruz. Hace algunas horas, el exmundialista confirmó que no irá a la contienda política.

El partido de Gobierno daba por hecho que estaría, incluso el ministro Carlos Romero aseguró en un programa radial que el exfutbolista era un candidato y que se encontraba preparando la documentación respectiva para oficializarlo dentro de las listas que se presentarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sin embargo, Etcheverry confirmó anoche al programa 'No Mentirás' que no será candidato porque considera de que para servir al país se debe estar muy bien preparado, por lo que decidió esperar y no presentarse en esta elección.

Dentro de la entrevista también mencionó su desagrado por algunos videos y mensajes que circularon en las redes sociales en la que denigraban su imagen y lo tildaban de impostor.

El plazo es hasta hoy

Los partidos políticos deben presentar hasta las 23:59 de este viernes sus listas de candidaturas a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Antes, se debe cumplir con el instructivo TSE-PRES-SP-36/2019 para las agrupaciones y alianzas que deben cumplir con los requisitos ahí detallados.

