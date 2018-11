Recorrió casi 300 kilómetros. David Carita Mamani llegó a La Paz. Se trata del joven de 22 años que el pasado miércoles emprendió caminada desde Huanuni (Oruro) para pedir al presidente Evo Morales una fuente de trabajo.

Caminó por casi seis días, con una mochila, la wiphala, la tricolor y la bandera de reivindicación marítima en sus hombros. Ahora espera que alguna autoridad nacional pueda atender su solicitud.

"Me he rogado, me he presentado, he dicho que mi mamá está mal para que me den trabajo. Yo ya he perdido las esperanzas, por eso comencé la marcha, para hablar directamente con el presidente y hacerle conocer sobre mi situación", dijo el fin de semana el muchacho.

Durante su travesía tuvo que soportar las bajas temperaturas sobre la carretera en el altiplano, en la ruta que une a la sede de Gobierno con Oruro. En las noches tuvo que refugiarse en espacios de las ciudades intermedias y en casas de algunas personas que accedieron a cobijarlo.

La coca y el agua le dieron la fortaleza para continuar su trayecto. Sostiene que no solo busca trabajo para él sino para los jóvenes de su región, Huanuni, donde asegura que existe mucha pobreza.

Se trata de uno de los hijos de una familia de seis, que está a cargo de su madre, quien, asegura, está enferma y necesita dinero para su atención médica. Incluso contó que uno de sus hermanos fue dado en adopción, debido a que la mujer no se pudo hacer cargo de él.