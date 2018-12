Marchistas del 21F llegan a Ayo Ayo y enfilan hacia al Tholar

Poco más de 100 personas integran la marcha de plataformas y opositores políticos al Gobierno que reivindican los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 y hoy a mediodía llegaron hasta inmediaciones de Ayo Ayo donde descansan.

Al grito de "no, no, no, Bolivia dijo no", "mi voto se respeta, mi voto se respeta", la reducida columna avanzó durante la mañana desde Patacamaya.

Según la explicación del opositor, Iván Arias, la mayoría de los marchistas son representantes de plataformas y delegados de organizaciones. Así están presentes los de Conamaq, Cidob y Fejuve de El Alto, quienes avanzan lentamente custodiados por un patrullero de la Policía caminera y media docena de vehículos que trabajan en la logística de la marcha.

Un ají de fideo preparado por voluntarios recibió a los marchistas a un lado del camino, a pocos kilómetros de la localidad de Ayo Ayo.