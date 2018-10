Marcha irrumpe el centro de Sucre y pide respetar la democracia

Una multitudinaria marcha convocada por el Comité Cívico chuquisaqueño y la Central Obrera Departamental (COD) irrumpió las principales avenidas y calles de Sucre exigiendo respeto a la democracia por encima de cualquier dictadura.

En el día de conmemoración de los 36 años de democracia, las organizaciones afiliadas al Comité Cívico recorrieron las arterias de la ciudad para arribar a la plaza principal vitoreando "democracia si dictadura no", "no me da la gana de vivir en una dictadura como la venezolana" y otros versos relacionados con el rechazo a todo tipo de dictaduras.

Los miles de manifestantes con banderas tricolores y chuquisaqueñas, pidieron el respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le dijo no a la repostulación de Evo Morales.

Para las 15:00 está prevista la marcha de las organizaciones afines al Gobierno, con la presencia de Evo Morales, que saldrán a celebrar la vigencia de la democracia.