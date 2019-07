Mallku pide a Evo que debata en aimara con Mesa y Ortiz

Felipe Quispe, el ‘Mallku’, emplazó ayer al presidente Evo Morales a que como “indio del sur” debata en aimara con los candidatos q’aras Carlos Mesa, de CC, y Óscar Ortiz, de Bolivia Dice No. Dijo que en idioma originario “no le van a responder porque son extranjeros, son colonos, remanentes de Pizarro y Almagro”.

En días pasados, tanto Mesa como Ortiz desafiaron a Morales a ir a un debate, pero el primer mandatario aún no respondió, mientras que los asambleístas oficialistas señalaron que “no tiene tiempo”. “Este hombre (Morales) no tiene cojones para debatir de altura a altura, de frente a frente, de un blanco a un indio. Un indio del sur también tiene que demostrar su calidad humana, no ser un pinche más”, criticó Quispe, en contacto con Erbol. Quispe también fue duro con los opositores; de Ortiz dijo que “cacarea cualquier cosa”, y cuestionó la renuncia de Diego Ayo a la vocería de CC. “No son inteligentes”, dijo.