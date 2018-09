Magistratura pide suspender a la jueza del caso Alexander y le inician dos causas

El Consejo de la Magistratura decidió pedir la suspensión temporal de la jueza Patricia Pacajes, abrirle dos procesos e incluir en la auditoría jurídica que hay sobre el juicio lo que ella habría revelado en una grabación.

La decisión de los magistrados fue asumida como consecuencia del audio en el que se escucha la voz de una mujer, que se indica es la jueza, del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, que admite haber cedido a las presiones que había en el juicio por la muerte del bebé Alexander y que, pese a ser consciente de la inocencia del médico Jhiery Fernández, lo condenó a 20 años de prisión por violación.

La determinación fue asumida ayer por la noche, por la Sala Plena de la Magistratura, conformada por Gonzalo Alcón (presidente), Omar Michel (decano) y Dolka Gómez, y enviaron lo acordado a un juez disciplinario del Tribunal de Justicia de La Paz, que deberá resolver el pedido de los magistrados.

Además, los magistrados denunciaron ante la Fiscalía de La Paz a la jueza Pacajes por el presunto delito de prevaricato, acción penal que deberán sustanciar en los siguientes días los representantes del Ministerio Público, teniendo como querellantes de esta causa a los miembros del Consejo de la Magistratura.

Alcón informó que de momento Pacajes sigue ejecutando sus funciones, mientras no sea notificada con el proceso por las faltas disciplinarias y dejó en manos del juez disciplinario la suspensión de la juzgadora, que se presume se haga efectiva en las siguientes horas.

Su colega decano, Omar Michel, aseguró que la Sala Plena determinó abrir el proceso disciplinario y pedir la suspensión temporal, resolución que será notificada una vez que la juzgadora retorne de su baja, solicitada el lunes por dos días.

“Pedimos que precautoriamente se disponga la suspensión mientras dure la investigación dentro de un proceso sumario disciplinario para determinar la responsabilidad de la jueza”, aseguró Michel.

Horas antes de la decisión de los magistrados, el ministro de Justicia, Héctor Arce, puso en evidencia la posición gubernamental a través de su cuenta de Twitter, donde indicó: “Ayer (lunes) solicitamos una investigación inmediata por la gravedad de los hechos. Sería conveniente que el Consejo de la Magistratura suspenda a la jueza Pacajes entre tanto se lleva la investigación. Esto en respeto a la sociedad...”.

Asimismo, la grabación que se hizo de Pacajes será analizada por los profesionales que están al frente de la auditoría jurídica, la misma que se inició luego de que los abogados defensores de Fernández insistieran en la inocencia de su cliente y pusieran como evidencia del mal fallo la existencia de una necropsia en la que se descarta que hubo violación al bebé Alexander y que, según afirman ellos, no fue considerada adecuadamente.

La auditoría del caso obedece, entre otras cosas, principalmente a determinar las razones que motivaron las constantes suspensiones de las audiencias y ahora, con la aparición del audio, las pesquisas se ampliarán hacia otros elementos del proceso como la valoración de las pruebas y el cumplimiento de los procedimientos y los plazos.

El presidente del Consejo de la Magistratura recordó que el tribunal que condenó al médico Fernández está integrado por otros dos jueces técnicos y añadió que, en principio, se analizará si el audio filtrado es auténtico.

“El audio es un indicio, no es una prueba, entonces recurriremos a expertos de la UIF para establecer si corresponde a Pacajes”, precisó Alcón.

Por su parte, la jueza Pacajes declaró a la red Unitel que esas eran noticias falsas, que suponía que el audio fue montado; recordó que hacer eso era un delito y afirmó no tener miedo a nada. “Obvio, es culpable, me remito a la sentencia”, indicó la juzgadora al ser consultada sobre su postura en torno al médico Fernández, que está preso desde 2014 en el penal de San Pedro (La Paz).

Estrategia de la defensa

En medio de la ‘ola’ de cuestionamientos que han surgido luego de escucharse el audio que es atribuido a la jueza Pacajes, el abogado de Jhiery Fernández, Cristian Alanes, comenzó a mover las fichas del tablero jurídico y presentó una solicitud de cesación de la detención de su cliente.

“Hemos hecho esta solicitud ayer (lunes) en el entendido de que el médico Fernández ha desvirtuado los riesgos procesales que motivaron su encarcelamiento”, apuntó Alanes y precisó que esto no implica que la probabilidad de autoría esté en su plan de defensa, ya que aún existe una sentencia en primera instancia que no ha sido ejecutoriada y, por lo tanto, aún no puede ser cosa juzgada.

Alanes aclaró que no incluirán dentro de su estrategia de defensa en la audiencia lo revelado en el audio y tampoco tienen previsto, por el momento, plantear alguna acción judicial, basados en lo expuesto por la jueza durante una reunión privada en la que supuestamente consumió bebidas alcohólicas.

Aún está pendiente la resolución a la apelación hecha al final del juicio y que debe ser resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para lo cual aún no hay fecha.

En el caso de la audiencia de cesación, esta debe desarrollarse el lunes 24 de septiembre, a partir de las 14:30, en el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, el mismo donde se condenó al galeno.

Ante lo sucedido por el audio, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, salió a la palestra para defender la investigación del Ministerio Público y apuntó que existen pruebas suficientes contra Fernández, además de dudar sobre la veracidad del audio de la polémica.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, también planteó sus dudas sobre la veracidad de la grabación y dijo que se pedirá una pericia, aunque él es señalado como protector de la forense Ángela Mora, sindicada de hacer una mala pericia en el caso.