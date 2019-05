Magistrada del TSJ admite relación social con Montenegro y su esposa

La magistrada suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Joyce Lizeth Choquerive, que desató la polémica tras la publicación de una serie de fotografías en la casa del 'narco' Pedro Montenegro, admitió que llegó a la vivienda a través de una relación amistosa que sostenía con su esposa, Jennifer Rodríguez.

La magistrada Choquerive brindó esta mañana una conferencia de prensa después de que la Fiscalía de Santa Cruz anunció una investigación a raíz de las fotografías y un spot que Choquerive realizó en la casa del 'narco' Montenegro, ubicado en la zona de Las Palmas, vivienda que fue allanada el mes pasado por la Policía.

“Realicé la sesión fotográfica con la autorización de la propietaria que es Jennifer, la esposa del señor Pedro, en ningún momento conocía esta clase de antecedentes. Mi cercanía es social, no de otra índole. Yo conocía a los propietarios del inmueble (Montenegro y Rodríguez), podemos relacionarnos socialmente con personas, pero no estamos obligados a saber el origen de su patrimonio”, señaló Choquerive.

Agregó que tiene la libertad de sentarse con personas investigadas, y en esa línea reveló que, durante su campaña, realizó una visita al penal de Palmasola, se ha tomado fotografías con personas sentenciadas por los delitos de narcotráfico, violación.

“Tengo fotos en la cárcel con el que fue en vida Otti, en mis épocas de campaña, tengo fotos con personas condenadas por violación por asesinato, por la 1.008, ¿eso me hace delincuente, eso me hace narcotraficantes o asesina?, jamás he llevado un proceso de esa naturaleza”, agregó.

Actualmente, el Ministerio Público analiza las imágenes del spot de la magistrada y las que se tomaron en el allanamiento a la vivienda de Montenegro. Los elementos que coincidirían serían el sofá, las instalaciones, lámparas y el cuadro de pared. Para ello, la Comisión de fiscales requirió un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) al respecto.

El fiscal de Distrito en Santa Cruz, Mirael Salguero, precisó que a partir del análisis la Comisión de fiscales evaluará si es necesario abrir otro proceso o se puede investigar dentro de uno de los tres procesos contra Montenegro.

Ante el anuncio de una posible investigación, Choquerive aseguró que en caso de ser convocada a declarar se hará presente ante la comisión de fiscales las veces que sean necesarias, pese al estado de gravidez en el que se encuentra.

