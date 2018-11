Madre pide disculpas a Evo y lamenta que políticos se aprovechen

Andrea Julián, madre de Rafael, el joven albañil que gritó 'Bolivia dijo No' y que es acusado por "atentar" contra Evo Morales en Potosí, entregó una carta en la que pide disculpas al presidente por lo sucedido y garantiza que no volverá a ocurrir.

"Es un acta de compromiso. Yo me comprometo como mamá a que no ocurran estas cosas con mi hijo Rafael, ha sido emocionalmente seguramente que ha cometido este error mi hijo. Pido disculpas como mamá por mi hijo para que lo puedan liberar, también al presidente pido disculpas, que ya no ocurran estas cosas en otra, como mamá y como maestra, para que puedan liberarlo", detalló la mujer a medios de comunicación.

Dentro de la nota, la también profesora del área rural, lamenta además que políticos pretendan aprovecharse de la situación del joven, que recibió visitas del diputado demócrata Gonzalo Barrientos y del jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, entre otros respaldos en las redes sociales.

Video de la mujer:

"Yo me comprometo, ya no va a estar solo mi hijo. Tal vez los políticos quieren usar políticamente esto y eso hace daño a la salud de mi hijo, emocionalmente, psicológicamente", agregó la mujer, visiblemente afectada por el caso.

La misiva fue entregada al comandante departamental de la Policía de la Villa Imperial, Vladimir Lazo, quién comprometió entregarla al primer mandatario y pidió a la mujer que viste polleras confiar en la administración judicial.

"Vamos a hacer llegar la carta a donde corresponde, no se preocupe (...) Señora, tenga fe en nuestras leyes en Bolivia", sostuvo el uniformado tras recibir la carta dirigida al jefe de Estado.

Carta firmada por la mamá del albañil: