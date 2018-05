Claudina, madre del universitario Jonathan Quispe, dijo sentir miedo por la advertencia que lanzó la semana pasada el ministro, Carlos Romero, en sentido de procesar a quien atribuya al Gobierno la muerte del joven de la UPEA e instó a esa casa de estudio a no aprovecharse del deceso de su hijo.

"El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dice ‘quien hable contra el presidente yo voy a procesar’, entonces por eso nosotros tenemos miedo", dijo hoy la mujer, según reporte de radio Erbol, visiblemente acongojada por el deceso del muchacho.

Recriminó además que se use el deceso de Jonathan por parte de los representantes de la universidad alteña. "¿Por qué se aprovechan de la muerte de mi hijo? ¿La UPEA, el rector, por qué se aprovechan? Para ellos (como) beneficio ha muerto mi hijo", increpó.

El estudiante perdió la vida el jueves por la tarde en inmediaciones de la calle Martín Cárdenas, cerca a la Procuraduría. El informe preliminar de la Fiscalía detalla que recibió el impacto de una canica de vidrio a una distancia mayor a los 60 centímetros; no se halló pólvora en su cuerpo y tampoco sangre en esa vía, pero sí en el pasillo donde murió.

"Yo no pensaba que ya no iba a llegar ese día", relató Claudina, manifestando que ese día le pidió que no fuera a la movilización que deparó una represión policial, circunstancias en la que falleció Jonathan.

Los familiares exigen el esclarecimiento y sanciones contra los responsables del trágico hecho, que cobró la vida del muchacho de 20 años, estudiante de primer año de Comunicación Social de la UPEA.