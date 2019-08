MNR trabaja en sumar votos, apunta a indecisos

El candidato a la Vicepresidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Fernando Untoja, manifestó que se realiza la socialización de su programa de gobierno para atraer a más votantes y que ahora se apunta a los indecisos.

Untoja insistió, durante una entrevista con ANF, que ahora el “voto duro” del MNR alcanza al 7% y se está trabajando para duplicar ese porcentaje de cara a los comicios generales del 20 de octubre de este año.

Para ello, Untoja explicó que junto al candidato presidencial Virginio Lema, así como los postulantes a diputados y senadores a la Asamblea Legislativa, realizan un trabajo político y divulgan las propuestas principales de su programa de gobierno para atraer a los votantes. Mencionó que los departamentos en los que el frente debe trabajar más para ganar adeptos son La Paz y Cochabamba.

El candidato por el partido rosado afirmó que no le preocupa que su partido haya obtenido el 1% de preferencia electoral en la encuesta nacional de intención de voto realizada por CiesMori y que se trabaja para captar votos de los indecisos. “Que estemos con el 1% no nos preocupa porque el 23% corresponde a los indecisos y no hay que olvidar que el MNR es un partido que tiene raíces en todo el país”, aseveró. /ANF