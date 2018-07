MAS ratifica que el fallo de la repostulación está sobre cualquier acción

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó hoy que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sobre la repostulación indefinida para autoridades electas está por sobre cualquier acción que pueda existir en cualquier instancia.

"Yo creo que quienes no admiten que hay una sentencia constitucional establecida al respecto y que en el ámbito electoral, inclusive, está por encima de la determinación que pueda haber de cualquier otra instancia, una sentencia constitucional, se equivoca, equivoca el camino constitucional, jurídico para hacer las cosas bien", explicó la autoridad.

Conoce más:

Resaltó que "el MAS es el único partido que tiene democracia interna real, nosotros elegimos nuestros candidatos a diputados plurinominales, uninominales, presidente, eso se elige en ámbitos de democracia interna, en asamblea, junto a las organizaciones sociales".

Desafió a "los señores que se creen dueños de partidos" a aplicar acciones que demuestren "capacidades democráticas y desplegando la democracia interna en sus organizaciones", ratificando que "en esos partidos los candidatos se eligen a dedo".

Lea también:

Montaño enfatizó que "hay una sentencia constitucional y debe ser cumplida", a tiempo de criticar los colectivos ciudadanos que anticipan movilizaciones durante los actos oficiales por el 6 de agosto en Potosí.

"Hay una enorme fragmentación en la oposición, esas plataformas han salido a decir que Carlos Mesa no se adueñe del discurso del 21F, hay otros partidos que les molesta ya la vocería de las plataformas, pero lo que no se ve es una propuesta, lo único es repetir una frasecita, no tenemos la menor idea, eso es lamentable, porque una oposición política es real cuando presenta una propuesta", concluyó.