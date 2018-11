MAS no dice si busca sacar a Mesa de su candidatura

El presidente del Senado, Milton Barón, y el interino de Diputados, Lino Villca, evitaron revelar si el proceso investigativo contra Carlos Mesa puede terminar en un juicio de responsabilidades que le impida mantener su candidatura.

Cuando se le preguntó a Barón, este respondió que la comisión emitió todos los elementos conclusivos de su trabajo. “Hay un modus operandi que se verificó en diferentes países, hay movimientos económicos inusuales y sospechosos, interinatos de altas autoridades de Estado, decretos de urgencia que se tramitaron para contratar a estas empresas, y durante la gestión de Mesa, se los contrató por un precio superior a los $us 42 millones”.

Cuando los periodistas insistieron si este tema derivaría en un proceso que afecte la candidatura del expresidente, respondió: “Eso dependerá de la investigación de la Fiscalía, en esa instancia deberán presentar descargos si es que los tienen y asumir su defensa. Si nada tienen no deberían temer”.

Mesa aseguró que no tiene ninguna preocupación en ser investigado en todos esos aspectos, “porque en octubre pedí a la UIF que haga públicas todas mis cuentas y que establezca la transparencia de mis ingresos”.

Sobre presuntos “movimientos sospechosos”, recalcó que el oficialismo “parece olvidar de que tuve ingresos como empresario, como consultor, como productor de documentales, conferencista internacional, además de los ingresos normales que tengo y los que tiene mi esposa”, aclaró.

Barón recalcó que es un tema absolutamente técnico. “Cuidamos solamente los recursos públicos y que nadie saque ventaja de la adjudicación de proyectos”.

Por su parte, Lino Villca fue más específico, y señaló que si esto afectará o no a la postulación de Mesa, es una pregunta difícil de responder. “Dependerá de la investigación que desarrolle el Ministerio Público, que tiene plazos y términos y cuando se trata de indagaciones complejas, como en este caso, llevan muchísimo tiempo. Ni siquiera conocemos cuánto tomará terminar la etapa preparatoria, llegar a la acusación, es prolongado y si a eso añadimos los recursos que podrían interponer, hace aún más incierta cualquier proyección”, complementó.

El expresidente Mesa señaló que esta investigación no le preocupa, “indagar mis movimientos financieros no es una acusación. Me parece muy bien que se haga”. Además, consideró que “por supuesto, es obvio, que hay una intención política, por supuesto que es obvio que se pretende dar a entender de que en nuestro Gobierno, y yo en particular, estamos vinculados a corrupción”.