MAS dice que renuncia del director del Sereci no significa ninguna crisis

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, descartó este miércoles que exista "crisis" al interior del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ante la renuncia del director nacional del Servicio de Registro Cívico (Sereci), Luis Fernando Pereira.

"Entiendo que su renuncia del director del Sereci es por temas personales, eso no puede derivar en una supuesta crisis, nada. La crisis institucional podría establecerse cuando no pudiera existir quórum en la Sala Plena, pero no por renuncias", sostuvo la autoridad.

Anoche el personero, que ocupó ese cargo por un año y medio, dimitió. También salió la jefa de presupuesto del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Carla Vanessa Aparicio, que igual atribuyó su alejamiento a razones personales.

"Nadie es insustituible en la administración pública, todo se puede cambiar y si una persona ya no tiene la voluntad de trabajar en el Órgano Electoral, renuncia y será sustituido por otra persona", agregó el legislador del MAS, asegurando que todos los días existen renuncias.

Las nuevas dimisiones tienen lugar a seis meses de las elecciones generales en el país, fijadas para el 20 de octubre y en medio de cuestionamientos de la oposición sobre el proceder del TSE.

Al momento son más de 10 renuncias dentro del ente electoral, entre las que están las salidas de los vocales José Luis Exeni, Katia Uriona y Dunia Sandoval, la directora del Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Santa Cruz, Roxana Ybarnegaray y la directora nacional de Procesos Electorales, Consuelo Grigoriú.

