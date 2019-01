MAS conmina a trabajar a Tezanos y le pide estar 'a la altura de su cargo'

"Exigimos que el defensor del Pueblo esté a la altura de las circunstancias", demandó la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, sobre el comportamiento de David Tezanos, que en esta jornada admitió una infidelidad y acusó supuestos chantajes por parte de su esposa.

La declaración del funcionario sobre su vida privada, realizadas desde dependencias públicas, causa molestia dentro del MAS, la oposición y las redes sociales. "Problemas personales, conyugales, que deberían ventilarse en el ámbito privado y no utilizar la Defensoría del Pueblo para este tipo de acciones", cuestionó el titular de Diputados, Víctor Borda.

Esta jornada, Tezanos llamó a una conferencia de prensa para señalar: "yo reconozco que he sido infiel en mi matrimonio, (pero eso) no justifica que me hagan chantajes y que me hagan denuncias falsas sobre violencia".

"Conminamos a que el defensor del Pueblo se dedique a trabajar y que temas personales no sean ventilados en el marco de la institución pública. Si quiere realizar algún anuncio sobre su vida pública, que lo realice en otros ámbitos. La Defensoría del Pueblo debe ser una entidad incuestionable por la ciudadanía", agregó Salvatierra.

El defensor, que difundió capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp, admitió temerle a su aún esposa. "Es que tengo miedo, creo que no puedo (dialogar con ella). Lo único que quiero es paz, por favor sólo quiero paz. Ella sólo me amenaza", afirmó.

No es la primera vez que la autoridad utiliza espacios de la Defensoría del Pueblo para hablar de temas personales. En su momento comunicó su divorcio en otra conferencia de prensa, advirtiendo que también buscan dañar su imagen.