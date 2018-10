MAS afirma que García Linera reflexionó y acompañará a Morales

La dirigencia del MAS sostiene que Álvaro García Linera "reflexionó" y cambió su decisión, ahora acompañará al presidente Evo Morales dentro del binomio que se presentará para las elecciones primarias y generales de 2019.

"Nuestro vicepresidente (Álvaro) ha reflexionado, finalmente el aceptado nomás de estar de nuestro vicepresidente, acompañando a nuestro hermano Evo Morales Ayma, por tanto ya no hay reconsideraciones (sobre el tema). Hemos podido hacer ampliados en diferentes organizaciones y departamentos del país, los cuales han respaldado a nuestro hermano Álvaro García Linera", explicó el segundo al mando del instrumento político, Gerardo García, de acuerdo al reporte de Urgentebo.

En entrevista con EL DEBER, la segunda autoridad nacional señaló respecto a su postulación: "No es un tema que he reflexionado, no es un tema que he debatido, no es un tema que he considerado ni lo he reconsiderado, por el momento tengo simplemente un silencio, un silencio indagador de la realidad. Y es verdad, no es una manera de eludir las respuestas".

Inicialmente negó en varias oportunidades que sería nuevamente acompañante del jefe de Estado en los comicios. Actualmente el tema es motivo de polémica, debido a que existe una sentencia constitucional que los habilita y, por otro lado, un pedido al TSE para que los inhabilite y se haga cumplir el 21F.