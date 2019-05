Luisito queda fascinado con los cholets y dice que el internet en Bolivia no es tan malo

El youtuber mexicano tuvo una segunda jornada más tranquila en La Paz. Ayer el asedio de sus fans llegó a asustarlo, casi impidiendo que pueda grabar sus famosos videos

Una jornada un poco más tranquila vivió Luisito Comunica en su tercer día en Bolivia. Tras el asedio que sufrió el miércoles, hoy trató de pasar más desapercibido y llegó hasta la ciudad de El Alto, donde quedó fascinado con los cholets (arquitectura andina). Sobre todo, con uno que tiene la forma de 'Optimus Prime', de Transformers.

"Esto está increíble, miren. Es una casa/salón de fiestas en forma de transformer, estos carnales (muchachos) viven en un transformer, son un transformer", difundió en una de sus historias en Instagram.

Además, como suele suceder durante sus viajes, puso la bandera del país que visita en sus cuentas en redes sociales, en este caso la tricolor nacional, y consideró que la señal de internet en Bolivia no es tan mala como le habían advertido.

Video de su sorpresa en El Alto:

"Me habían estado asuntando mucho con que el internet en Bolivia es muy lento y no sé qué, pero la verdad no está tan mal en comparación con otros países de Sudamérica. Pude subir video, hoy se publica nuevo video, se tardó un poquito, pero se pudo", adelantó.

En las últimas horas el youtuber mexicano, que en la víspera fue "acosado hasta el susto" durante su paso por algunas calles de la urbe paceña, disfrutó de una sopa de maní, bailó morenada y estuvo por las líneas amarilla y verde del Teleférico.

No se conoce mucho sobre el resto de la agenda que cumplirá en el país, aunque se comentó que estaría por el lago Titicaca y quizá haría una escala por Santa Cruz antes de abandonar el país.

