Luis Revilla: “Hay que lograr que el caso Leyes no afecte a la alianza”

¿Cómo van las alianzas?

Se están produciendo conversaciones que se concretarán en los próximos días. Ojalá que con los Demócratas podamos encontrar estas mismas coincidencias que encontramos con Carlos.

De todas formas, no debería ser imprescindible para la oposición formar un frente único. El electorado es diverso, seguramente en la oposición habrá gente que no votará por Carlos Mesa, puede hallar otra propuesta. No es imprescindible y en una de esas hasta no sea conveniente.

¿Cómo ve el tema de corrupción que involucra al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, para impedir una alianza con los Demócratas?

No escuché eso como parte de las conversaciones que tuve con Carlos (Mesa) o con Rubén (Costas). Ese es un tema que habrá que ver cómo se lo maneja en el marco de una alianza. Hay que lograr que el caso Leyes no afecte a la alianza, porque sin duda el Gobierno lo va a usar políticamente, más allá de la responsabilidad que el alcalde tenga o no. Habrá que ver cómo se administra ese tema para que no sea un arma que daña.

¿Una de las fortalezas principales de Demócratas es el oriente?

Sin duda. Si es que encontramos coincidencias, conformaríamos con ellos la alianza ideal, muy fuerte. Necesitamos gente con experiencia en campaña que será larga. No sé qué tan profundas son las conversaciones que ellos están realizando, sí sé que las negociaciones con Carlos se realizan con mucha seriedad.