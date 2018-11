Luis A. Sánchez: “No hay penalidades para Bolivia cuando envía menor volumen”

De acuerdo al contrato, el CDG1 que es el volumen diario mínimo de gas a ser entregado con Brasil es de 24 MMmcd, pero las nominaciones que hicieron en esta época fueron por debajo, esto debido a que tienen sus embalses llenos en las hidroeléctricas. Bolivia envía de acuerdo a lo solicitado; por ejemplo, el promedio de nominación en noviembre por parte de Brasil es de 16,8 MMmcd y el promedio entregado es 17,09 MMmcd. Por lo tanto, Bolivia está entregando al país vecino volúmenes mayores a los solicitados. Si el contrato con Argentina indica que el mínimo de envío es de 17,2 MMm3/d ¿Por qué solo al 18 de noviembre se está enviando 9,36 MMm3/d?

De acuerdo al contrato, el CDG1 que es el volumen diario mínimo de gas a ser entregado con Argentina es de 17 MMmcd, en los últimos días nominaron menos gas, de acuerdo a los reportes tuvimos una nominación promedio en noviembre de 8,9 MMmcd y lo entregado fue 9,6 MMmcd, con la Argentina se aplica de acuerdo al contrato el ‘take or pay’; es decir, que pagan por la energía no retirada.

¿Estos menores volúmenes de exportación pueden provocar alguna sanción a Bolivia o en el contrato se considera esta situación como posible?

No hay penalidad para Bolivia cuando toman menores valores a los contractuales ambos países. En el caso de Argentina se aplica a ellos el ‘take or pay’; por ejemplo, si la Argentina solo nomina 10 MMmcd, ellos igual deben pagar por los 17 MMmcd, te pagan por la energía no retirada, así lo establece el contrato. En este caso Argentina está pagando por el CDG1, pero no retira la energía.