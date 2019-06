Luego de ocho cumbres, se decide abordar la corrupción policial

Haciendo una retrospectiva de las ocho Cumbres de Seguridad Ciudadana anteriores a la realizada en Beni el martes, se pueden identificar algunos avances en el país, como la creación de una Ley, la asignación del 10% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, la implementación de tecnología como cámaras, centros de monitoreo, laboratorio y otros, la construcción de Estaciones Policiales Integrales, la dotación de vehículos, la construcción de algunas cárceles, el funcionamiento de Cenvicruz en Santa Cruz, entre otros.

Sin embargo, por primera vez se abordó un tema esencial, que tiene que ver con las deficiencias de capacitación y con la corrupción en las filas policiales.

El coronel en servicio pasivo, Rolando Fernández señala que las cumbres dejan sabor a poco porque no hay evaluaciones de las anteriores para saber en qué se avanzó y qué quedó pendiente. Sobre la reestructuración dijo que hay que estar de acuerdo con mejorar la conducta de los uniformados porque es lo que la población más reclama, pero observó que no se sabe cómo se hará operativo y que no se habló de profundizar la capacitación de los policías.

El ministro de Gobierno Carlos Romero, dijo en el programa Que no me pierda, que el tema policial fue uno de los ejes de la última Cumbre debido a la coyuntura. Esto, en referencia a irregularidades en el ingreso a la Anapol, violaciones, extorsiones con las órdenes de destino, y policías implicados con contrabando y narcotráfico.

También señaló que hay un centenar de casos de policías con antecedentes penales que han sido reincorporados, cuyos casos serán auditados para analizar su expulsión.

Al ser consultados al respecto, dos uniformados que pidieron el anonimato, dicen que dentro de la institución se conoce a los ‘malos’ policías.

“Hay uniformados que tienen hermanos narcotraficantes, o incluso han formado familia con parejas involucradas en este ilícito. Los policías que tienen antecedentes con la 1008 no deberían volver a la institución, sin embargo, hay algunos que inclusive se encuentran trabajando en la Felcn”, dijo un agente con grado de teniente.

“Hay varios oficiales que han estado presos en Palmasola por robo, extorsión o narcotráfico y han vuelto a la Policía; ojalá con se cambie algo, aunque lo dudo, porque siempre hay jefes que reciben plata y no investigan los casos a fondo”, dijo un coronel.

Para el diputado Felipe Dorado, el cambio estructural “lo pintan agradable” pero cree que cae en el mismo ‘círculo vicioso’ porque se manejan los cargos políticamente. Insistió en que Romero debe ser apartado.