Loza revela que Evo fue operado de la garganta

Finalmente un dirigente cocalero del entorno del presidente Evo Morales, Leonardo Loza, informó que el jefe de Estado fue operado de la garganta como parte de la primera operación que se realizó en Cuba en abril del pasado año y dijo que estará en reposo hasta mañana domingo y estaría retomando sus funciones el lunes.

“Nosotros teníamos información de él mismo hace un año atrás cuando se operó en Cuba del pequeño problema que tuvo en la garganta, que por recomendación, a un año o después de un año aproximadamente debería controlarse con una operación y eso hizo ayer o anteayer cumpliendo las recomendaciones médicas anteriores, eso comentamos ayer”, dijo Loza.

EL DEBER, intentó comunicarse con los ministros de Salud, Rodolfo Rocabado y de Comunicación, Gisela López, para obtener un informe oficial, sin embargo ninguna autoridad contestó las llamadas que se realizaron.

Leonardo Loza informó que estuvo por el lapso de 14 horas acompañando al presidente el jueves y después de las 22:00 llegaron a Cochabamba donde pernocta el primer mandatario y decidió descansar los días que le recomendaron los médicos que lo intervinieron el miércoles.

El dirigente cocalero es uno de los hombres cercanos al presidente y dijo que el próximo chequeo debe realizarse en un año y que restan dos revisiones más antes de dar por superado el tema. Del mismo modo, señaló que el jueves hubo una reunión de los dirigentes del trópico de Cochabamba con el presidente y que entre todos le recomendaron cuidar la salud hasta que supere completamente el problema.

Loza explicó que Morales les dijo que priorizaría su cuidado y por eso acordaron que no realizaría ningún discurso e incluso está en duda la presencia del presidente en el ampliado del MAS que se realizará en Santa Cruz.



“Anoche (por el jueves) hemos llegado casi 21:00 o 22:00 de la noche, me informa él que el sábado va a reposar, nosotros tenemos otra actividad en Chimoré con la universidad Casimiro Huanca que está todavía por verse si va o no para discursear, pero sin embargo y de acuerdo a la información que nos da no iría a Santa Cruz”.



Afirmó que las instrucciones de los médicos serán decisivas para que el presidente tenga que ir de nuevo a Cuba a una revisión de la cirugía que se realizó en ese país, pero que eso será una decisión del presidente y los médicos que lo operaron.



Más adelante también explicó que Morales no insiste en pronunciar discursos y que acompañó a la clausura de los juegos en Shinahota por invitación de los dirigentes.



Asimismo, Loza dijo que la siguiente semana el presidente ofrecerá una conferencia de prensa para explicar lo que sucedió y cómo tiene que seguir su tratamiento.

Los detalles

La operación

Evo Morales fue operado de un tumor benigno el 1 de abril de 2017 en Cuba



El Cimeq

El Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas fue el lugar donde operaron a Morales.



Las frases

“Estoy al pelo”, “estoy como nuevo”, “estoy 100 puntos”, son las frases que más dijo Evo.



El viaje

Los dirigentes dudan que Morales vaya a asistir al ampliado del MAS en Santa Cruz.