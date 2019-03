Pide disculpas y dice que se trató de una broma. Leonardo Loza, uno de los dirigentes de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, afirmó que el ofrecer a misses para que el ministro César Navarro se quede hasta más tarde en Chimoré fue un comentario que considera inofensivo y que no pretendió dañar a nadie.

"Quiero de manera respetuosa, humilde, sencilla y de manera personal disculparme por esa broma realizada la semana pasada en el municipio Chimoré. No ha sido con ninguna intención de dañar ni afectar a nadie, peor a una mujer, a una compañera, a una boliviana", afirmó el representante en conferencia de prensa.

Enfatizó que a partir de ahora "no volveré a hacer ninguna broma, seré un dirigente más serio", a tiempo de criticar a "algunos medios de comunicación y algunos derechosos utilizan estas bromas para atacar y desprestigiarme".

Video de los dichos de Loza:

Dentro de un discurso público hace más o menos una semana, el integrante del proceso de cambio señaló: "Festejaremos con calma, con tranquilidad. (El) ministro me ha comprometido quedarse hasta horas en la noche (...) La compañera ejecutiva, tiene garantizado; miss Federación, garantizado; miss Cholita Federación, garantizado; para nuestras autoridades. Ya hemos observado todo lo que tenemos que ver, así que nuestro ministro se queda hasta la tarde".

Explicó que sus declaraciones fueron en un "contexto particular propio de nuestra Federación. Quizá no fue una broma oportuna, pero quiero lamentar como la derecha usa para desprestigiar a mi persona. No hay ninguna intención de dañar a nadie".

Varias organizaciones e incluso militantes del MAS reprocharon las afirmaciones de Loza, que tuvieron lugar hace más de una semana en el acto por los 23 años de la Federación de Mujeres Comunidades Interculturales. La oposición incluso pide procesarlo por trata y tráfico de personas o proxenetismo.