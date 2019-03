Los políticos ignoran costos del proselitismo

A siete meses de las elecciones ninguna fuerza política que competirá en las generales de octubre ha hecho números, no saben cuánto se gastarán en la campaña y, aseguran, ignoran cuánto cuesta escalar hasta el sillón presidencial en Bolivia.

Todos dicen que confían en los aportes de su militancia para financiar una campaña, que definen como austera, y anuncian rifas y cenas para recolectar fondos para hacerle frente a la temporada electoral, que se abrirá el mismo día que se registren como candidatos, algo que aún no tiene fecha.

Jaime Paz, postulante por el Partido Demócrata Cristiano, es el más optimista de todos y asegura que está a 100 metros de llegar al poder. Lo dice porque una militante le prestó el cuartel general de su campaña, un edificio en la Colón esquina Potosí, en La Paz, a solo 100 metros de la Casa grande del pueblo. Ese es el principal aporte que ha recibido hasta ahora.

El ‘gallo’ asegura que ha visto más conciencia en la gente de pocos recursos que en los empresarios, a los que ve “más preocupados en hacer negocios con el Gobierno que en recuperar la democracia”. Admite que el financiamiento es un tema que le preocupa, pero que siempre sus campañas fueron más a pulmón que con dinero.

Víctor Hugo Cárdenas, postulante de UCS, bromea con que el costo de la campaña es un ‘secreto de Estado’. Dice que se financiará con los aportes de los involucrados en el proyecto y que hasta el momento casi no han gastado nada, ya que “la importancia y la novedad” de sus propuestas, le dan visibilidad en los medios. No planean contratar medios masivos, sino redes sociales.

Vladimir Peña, de Bolivia Dice No, asegura que la campaña de Óscar Ortiz se va a financiar con los aportes de los militantes de Demócratas. Consultado sobre si los funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz que eran militantes aportaban a la causa, explicó que sí. Dice que la difusión de spot de Ortiz se financió con una colecta de fondo organizada hace algunas semanas y que en los estatutos de Demócratas está establecido que sus militantes deben aportar al partido.

Édgar Ramos, del Movimiento Tercer Sistema, que promueve la candidatura del gobernador de La Paz, Félix Patzi, no sabe si los funcionarios de la Gobernación paceña aportan a la campaña de su jefe. Dice que son un partido nuevo y pequeño, con cuatro meses de existencia y que, de momento, los gastos salen de los bolsillos de los principales dirigentes, básicamente, gastos en pasajes.

Gustavo Pedraza, vicipresidenciable de Carlos Mesa en Comunidad Ciudadana, anuncia que habrá rifas y cenas para recaudar fondos. Tampoco sabe si sus aliados en función pública (Luis Revilla, Adrián Oliva) recolectan fondos de sus empleados.

Como todos sus competidores, no han recibido aportes ni promesas del empresariado, que de momento no ha elegido candidatura para apoyar. O al menos, hasta ahora, no lo han hecho público.